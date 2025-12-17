Language
    हिमाचल भाजपा अध्यक्ष के 81 वर्षीय भाई की दुष्कर्म केस में बढ़ी मुश्किल, सलाइवा मैच होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश

    By Manmohan Vashisht Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल के भाई राम कुमार बिंदल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट मे ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के भाई दुष्कर्म आरोपित रामकुमार।

    संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल की दुष्कर्म मामले में मुश्किल बढ़ गई है। युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इस तरह के मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी पड़ती है।

    पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट में आरोपित का सलाइवा मैच होने व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर पहली दिसंबर को कोर्ट में पेश की है।

    युवती ने अक्टूबर में दी थी शिकायत

    अक्टूबर में एक युवती ने महिला पुलिस थाना सोलन में शहर के वैद्य राम कुमार बिंदल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी।

    इलाज के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप

    युवती ने बताया था कि जब वह आरोपित वैद्य के पास इलाज करवाने गई तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज करवाने के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया था। 

    81 वर्षीय आरोपित की बिगड़ गई थी तबीयत

    गिरफ्तारी के दौरान 81 वर्षीय राम कुमार बिंदल की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद वह पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती रहा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए थे। 

    लैब में सलाइवा सैंपल मैच हुए

    सलाइवा मैच के लिए सैंपल जुन्गा लैब भेजे थे, जहां सैंपल की रिपोर्ट में सलाइवा मैच होने की पुष्टि हुई है। एएसपी सोलन राज कुमार ने कहा कि मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी है।

     

