हिमाचल भाजपा अध्यक्ष के 81 वर्षीय भाई की दुष्कर्म केस में बढ़ी मुश्किल, सलाइवा मैच होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश

संवाद सहयोगी, सोलन। हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल की दुष्कर्म मामले में मुश्किल बढ़ गई है। युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। इस तरह के मामलों में 60 दिन के भीतर चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी पड़ती है।



पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट में आरोपित का सलाइवा मैच होने व अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर पहली दिसंबर को कोर्ट में पेश की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवती ने अक्टूबर में दी थी शिकायत अक्टूबर में एक युवती ने महिला पुलिस थाना सोलन में शहर के वैद्य राम कुमार बिंदल के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। इलाज के दौरान दुष्कर्म करने का आरोप युवती ने बताया था कि जब वह आरोपित वैद्य के पास इलाज करवाने गई तो उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बयान कोर्ट में दर्ज करवाने के बाद आरोपित को गिरफ्तार किया था।