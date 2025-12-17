मनाली में Fake Snow नाम से वायरल वीडियो का क्या है सच, पर्यटन कारोबारियों ने पहाड़ से दूर कैसे बना दिए स्नो प्वाइंट?

जसवंत ठाकुर, मनाली। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों में इस बार दिसंबर में भी बर्फबारी नहीं हुई है। इस बीच मनाली में फेक स्नो का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो का असल सच शायद आपको पता नहीं होगा। मनाली के पर्यटन स्थलों में कोई आर्टिफिशियल स्नो नहीं लाई गई है, यह असल बर्फ ही है जहां पर्यटक मस्ती करने पहुंच रहे हैं।

क्या है सच्चाई दरअसल, बर्फबारी के अभाव में पर्यटन कारोबारियों ने नया जुगाड़ लगाया। पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों व बारालाचा व रोहतांग दर्रा से गाड़ियों में भरकर बर्फ ले आए हैं और पर्यटकों की पहुंच वाले क्षेत्र में नए स्नो प्वाइंट बना दिए हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे फेक स्नो कहकर वीडियो वायरल कर दिया है, जो देशभर में प्रसारित हो रहा है।

ग्रांफू के मैदानी क्षेत्रों में लगाए हैं बर्फ के ढेर गाड़ियों में बर्फ लाकर पर्यटकों को साहसिक गतिविधियों से रूबरू करवाया जा रहा है। पर्यटन कारोबारी इधर-उधर से बर्फ लाकर ग्रांफू के मैदानी क्षेत्र में जमा कर रहे हैं। बर्फ जमा होने से इस मैदान में बर्फ की गतिविधियों को आयोजित कर रहे हैं। यहां बर्फ में स्केटिंग सहित अन्य गतिविधियां की जा रही हैं।

रोहतांग व शिंकुला में ही है बर्फ हिमपात न होने से पर्यटन कारोबारी सहित पर्यटक भी निराश हैं। लंबे अरसे से बर्फ न पड़ने से पहाड़ वीरान पड़े हुए हैं। बर्फ या तो मनाली से 50 किमी दूर रोहतांग दर्रे में है या फिर 140 किमी दूर शिंकुला दर्रे में है। रोहतांग के लिए मात्र फोर बाई फोर वाहन भेजे जा रहे हैं, जो पर्यटकों को महंगे पड़ रहे हैं। दूसरी ओर शिंकुला का सफर पर्यटकों को लंबा पड़ रहा है।



ऐसे में स्थानीय पर्यटन कारोबारी पसीना बहाकर बर्फ एकत्रित कर गाड़ियों में ला रहे है और बर्फ का मैदान बना रहे हैं।

पर्यटन कारोबारी निराश स्थानीय पर्यटन कारोबारी रमेश, सुरेश, दीपक, अमित व राहुल ने बताया कि शिंकुला व रोहतांग में बर्फ के दीदार पर्यटकों को महंगे पड़ रहे हैं, जबकि ग्रांफू में पर्यटक कम दाम में बर्फ की गतिविधियों से रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया में उनकी मेहनत को फेक बर्फ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां आकर पर्यटक खूब मस्ती कर रहे हैं।