    रोहतांग बंद होने पर लाहुल बना पर्यटकों के लिए स्नो प्वाइंट, 1500 से अधिक वाहन पहुंचे अटल टनल पार; कब खुलेगा दर्रा?

    By Jaswant Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    Rohtang Pass, रोहतांग दर्रा बंद होने के बाद लाहुल पर्यटकों के लिए स्नो प्वाइंट बन गया है। अटल टनल पार करके 1500 से अधिक वाहन लाहुल पहुंचे, जिससे यहां ...और पढ़ें

    रोहतांग दर्रा बंद होने पर मंगलवार को लाहुल पहुंचे पर्यटक वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली पहुंचे सैलानी रोहतांग बंद होने से लाहुल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं। लाहुल के पर्यटन स्थल अब पर्यटकों की पहली पसंद बन गए हैं। बीआरओ सड़क कार्य के कारण बुधवार को भी रोहतांग दर्रा पर्यटकों के लिए बंद रहेगा।

    मंगलवार को रोहतांग बंद रहा, इस कारण सैलानियों की भीड़ कोकसर और सिस्सू से ग्रांफू तक पहुंच गई। कोकसर और सिस्सू से ग्रांफू तक सैलानियों ने खूब चहल कदमी की।

    इन राज्यों के पर्यटक पहुंचे लाहुल

    मंगलवार को लाहुल के पर्यटन स्थलों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित गुजरात और अन्य राज्यों से आए पर्यटकों ने खूब अठखेलियां की। मनाली से लाहुल के सिस्सू, कोकसर, ग्रांफू पर्यटन स्थलों के लिए 1500 से अधिक वाहन अटल टनल होकर लाहुल घाटी में प्रवेश हुए। इनमें अधिकतर पर्यटन वाहन कोकसर से आगे ग्रांफू, बाईपास की ओर निकले।

    लाहुल में बढ़ी पर्यटकों की आमद

    रोहतांग दर्रा बंद होने के चलते हालांकि सुनसान रहा जबकि घाटी के पर्यटन स्थल मंगलवार को पूरी तरह से पैक दिखे। पर्यटन कारोबारी रमेश, तेनजिन व पदमा ने बताया कि लाहुल घाटी में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। इस कारण स्थानीय होम-स्टे और पर्यटन कारोबारियों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है।

    उन्होंने बताया कि मंगलवार को रोहतांग बंद रहा इस कारण घाटी में देश के कोने-कोने से पर्यटक कोकसर और ग्रांफू पहुंचे। 

    बाईपास क्षेत्र में जमी बर्फ में की मस्ती

    रोहतांग दर्रे की भांति पर्यटकों को बर्फ के दीदार तो नहीं हुए लेकिन कुछ एक पर्यटकों ने बाईपास क्षेत्र में जमी बर्फ के बीच मस्ती की। उन्होंने बताया कि पर्यटकों ने हल्की बर्फ के बीच खूब अठखेलियां की और अपने पलों को यादगार बनाया।

    वीरवार को रोहतांग जा सकेंगे सैलानी

    एसडीएम मनाली रमण कुमार शर्मा ने बताया कि बुधवार को भी दर्रा बंद रहेगा जबकि वीरवार को सैलानी रोहतांग जा सकेंगे।

