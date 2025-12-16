हिमाचल निकेतन: दिल्ली में 145 करोड़ की लागत से बन रहे भवन में 107 कमरों सहित होंगी 7 खास सुविधाएं; कौन कर सकेग यूज?

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh News, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। लगभग 145 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन में 107 कमरे बनाए जा रहे हैं। इस भवन में अन्य भी कई सुविधाएं होंगी।



भवन में रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हाल, मल्टीपर्पज हाल, मीटिंग हाल, पार्किंग, गार्डन, ईवी चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह भवन उपचार, शिक्षा एवं अन्य कार्यों से राष्ट्रीय राजधानी आने वाले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा तथा लोगों को इस भवन में उच्च स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सीएम ने निर्माण को लेकर दिए निर्देश उन्होंने अधिकारियों को इस भवन का निर्माण कार्य छह माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है और लोगों को प्रदेश के बाहर हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है।

मरीज व विद्यार्थी भी कर सकेंगे यूज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी और मरीज दिल्ली आते हैं और यह भवन उन्हें सुविधाजनक एवं आरामदायक आवास उपलब्ध कराएगा।