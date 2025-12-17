Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    HRTC BOD: हिम बस कार्ड पर लगेगी अंतिम मुहर, टेंपो ट्रेवलर व बस खरीद सहित लंबित देनदारियों पर भी होगा फैसला

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    शिमला में, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) निदेशक मंडल की बैठक में एचआरटीसी के बेड़े में टैंपो ट्रेवलर और बसों की खरीद पर चर्चा होगी। उप मुख्य ...और पढ़ें

    Hero Image

    एचआरटीसी बीओडी की बैठक कल होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) निदेशक मंडल की बैठक वीरवार को होगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाले टैंपो ट्रेवल खरीद को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा घाटे के रूटों को सरेंडर करने का मामला भी बैठक में रखा जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    100 बसें व 100 टेंपो की होगी खरीद

    एचआरटीसी 100 टेंपो ट्रेवलर को खरीदने जा रहा है। 100 डीजल बसें भी निगम खरीदेगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बैठक में इस मामले को रखा जाएगा, ताकि इसका ऑर्डर जारी किया जा सके।

    450 रूट सरेंडर करने की है तैयारी

    सूत्रों के मुताबिक एचआरटीसी घाटे के करीब 450 रूटों को सरेंडर करने जा रहा है। इस मामले को भी निदेशक मंडल में रखा जाएगा। ये रूट एचआरटीसी सरेंडर करेगा, लेकिन इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। सरकार इन रूटों को निजी ऑपरेटरों को देगी।

    लंबित देनदारियों पर भी होगी चर्चा

    इन रूटों पर बड़ी बसों को चलाने के बजाय टेंपो ट्रेवलर चलाए जाएंगे, ताकि ऑपरेटर को भी घाटा न हो सकें। बैठक में इन सभी मामलों को चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के मुद्दों जिनमें वर्दी देना, लंबित देनदारियों पर चर्चा होगी।

    यह भी पढ़ें: शिपकी ला से भारत-तिब्बत व्यापार को मिलेगी रफ्तार, पशमीना सहित अन्य खास उत्पादों का होगा निर्यात; 1962 के बाद बदल गए थे हालात

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के वरिष्ठ पेंशनरों को 40 दिन में मिलेगा एरियर, CM सुक्खू का घुमारवीं में बड़ा एलान; 2027 तक देनदारी होगी क्लीयर 