HRTC BOD: हिम बस कार्ड पर लगेगी अंतिम मुहर, टेंपो ट्रेवलर व बस खरीद सहित लंबित देनदारियों पर भी होगा फैसला
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) निदेशक मंडल की बैठक वीरवार को होगी। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होने वाले टैंपो ट्रेवल खरीद को लेकर बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा घाटे के रूटों को सरेंडर करने का मामला भी बैठक में रखा जाएगा।
100 बसें व 100 टेंपो की होगी खरीद
एचआरटीसी 100 टेंपो ट्रेवलर को खरीदने जा रहा है। 100 डीजल बसें भी निगम खरीदेगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बैठक में इस मामले को रखा जाएगा, ताकि इसका ऑर्डर जारी किया जा सके।
450 रूट सरेंडर करने की है तैयारी
सूत्रों के मुताबिक एचआरटीसी घाटे के करीब 450 रूटों को सरेंडर करने जा रहा है। इस मामले को भी निदेशक मंडल में रखा जाएगा। ये रूट एचआरटीसी सरेंडर करेगा, लेकिन इन्हें बंद नहीं किया जाएगा। सरकार इन रूटों को निजी ऑपरेटरों को देगी।
लंबित देनदारियों पर भी होगी चर्चा
इन रूटों पर बड़ी बसों को चलाने के बजाय टेंपो ट्रेवलर चलाए जाएंगे, ताकि ऑपरेटर को भी घाटा न हो सकें। बैठक में इन सभी मामलों को चर्चा के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के मुद्दों जिनमें वर्दी देना, लंबित देनदारियों पर चर्चा होगी।
