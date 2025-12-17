हिमाचल के वरिष्ठ पेंशनरों को 40 दिन में मिलेगा एरियर, CM सुक्खू का घुमारवीं में बड़ा एलान; 2027 तक देनदारी होगी क्लीयर

जागरण टीम, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 70 साल से अधिक आयु वाले पेंशनरों के एरियर का 40 दिन के भीतर भुगतान किए जाने का एलान किया है। पहली जनवरी 2016 से 2022 तक के पेंशनरों के आर्थिक लाभों का बजट सत्र से पहले प्रविधान किया जाएगा।



इसके अलावा पेंशनरों की सारी देनदारी का 2027 तक भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। घुमारवीं में पेंशनर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने यह घोषणा की।

सीएम ने किए 69 करोड़ के शिलान्यास व उद्धाटन मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक दिवसीय घुमारवीं दौरे के दौरान क्षेत्र में 69 करोड़ रुपये के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। बहुउद्देश्यीय खेल परिसर की आधारशिला रखने के उपरांत 4.82 करोड़ रुपये से निर्मित पुलिस थाना घुमारवीं का उद्घाटन तथा छह करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले फैमिली क्वार्टर्स की आधारशिला रखी।