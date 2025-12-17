Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल के वरिष्ठ पेंशनरों को 40 दिन में मिलेगा एरियर, CM सुक्खू का घुमारवीं में बड़ा एलान; 2027 तक देनदारी होगी क्लीयर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:34 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 70 साल से अधिक आयु वाले पेंशनरों के एरियर का 40 दिन के भीतर भुगतान करने का एलान किया है। पहली ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    जिला बिलासपुर के घुमारवीं में पेंशनरों के सम्मेलन में सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण

    जागरण टीम, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 70 साल से अधिक आयु वाले पेंशनरों के एरियर का 40 दिन के भीतर भुगतान किए जाने का एलान किया है। पहली जनवरी 2016 से 2022 तक के पेंशनरों के आर्थिक लाभों का बजट सत्र से पहले प्रविधान किया जाएगा। 

    इसके अलावा पेंशनरों की सारी देनदारी का 2027 तक भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। घुमारवीं में पेंशनर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने यह घोषणा की। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम ने किए 69 करोड़ के शिलान्यास व उद्धाटन

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक दिवसीय घुमारवीं दौरे के दौरान क्षेत्र में 69 करोड़ रुपये के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। बहुउद्देश्यीय खेल परिसर की आधारशिला रखने के उपरांत 4.82 करोड़ रुपये से निर्मित पुलिस थाना घुमारवीं का उद्घाटन तथा छह करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले फैमिली क्वार्टर्स की आधारशिला रखी।

    घुमारवीं-बरठीं-शाहतलाई सड़क के उच्चीकरण कार्य का शिलान्यास

    6.13 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड होने वाली सात किलोमीटर अमरपुर-हड़सर-डाहड-जमन-घुमारवीं सड़क की आधारशिला रखी। इसके बाद सीर खड्ड पुल पहुंचे तथा 34.95 करोड़ रुपये 31 किलोमीटर लंबी घुमारवीं-बरठीं-शाहतलाई सड़क के उच्चीकरण कार्य का शिलान्यास तथा 3.67 करोड़ रुपये से सीर खड्ड में निर्मित वर्षा जल संग्रहण कार्य (चेक डैम) का उद्घाटन किया।

     

    वहीं बाड़ी मझेडवां में  6.80 करोड़ रुपये सीर खड्ड के ऊपर बाड़ी मझेड़वां-डाहड-पनोल सड़क पर निर्मित होने वाले 68 मीटर जीप योग्य स्पैन पुल की आधारशिला रखी।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर कर दिया तैयार, आउटसोर्स कर्मी गिरफ्तार 

    यह भी पढ़ें: शिपकी ला से भारत-तिब्बत व्यापार को मिलेगी रफ्तार, पशमीना सहित अन्य खास उत्पादों का होगा निर्यात; 1962 के बाद बदल गए थे हालात