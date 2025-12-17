Language
    हिमाचल: महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर कर दिया तैयार, आउटसोर्स कर्मी गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    शिमला में ग्रामीण विकास विभाग में एक महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर तैयार करने के मामले में पुलिस ने एक आउटसोर्स कर ...और पढ़ें

    फर्जी हस्ताक्षर से सेंक्शन ऑर्डर जारी करने पर कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। प्रतीकात्म्क फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर तैयार करने के मामले में पुलिस ने आउटसोर्स कर्मी को गिरफ्तार किया है। आउटसोर्स कर्मी ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब वह तीन दिन के पुलिस रिमांड पर है।

    महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से गड़बड़झाला

    ग्रामीण विकास विभाग में सितंबर में एक महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर सेंक्शन ऑर्डर तैयार करने का मामला पेश आया था। इस मामले में जिस महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया गया है।

    केलंग थाना में हुई थी जीरो एफआईआर

    वह विभाग से पहले ही स्थानांतरित हो चुकी थी। इसका पता उस समय लगा था, जब विभाग के निदेशक ने संबंधित अधिकारी को फोन के जरिये इसकी जानकारी दी गई थी। महिला अधिकारी ने सूचना मिलते ही इस संबंध में थाना केलंग में जाकर जीरो एफआइआर दर्ज करवाई थीं। 

    छोटा शिमला ट्रांसफर हुआ था मामला

    मामला छोटा शिमला पुलिस स्टेशन के अधीन होने के कारण इसे ट्रांसफर कर दिया गया था। छोटा शिमला पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर रही है।

    डिप्टी सीईओ के पद पर तैनात थीं कल्याणी गुप्ता

    पुलिस को दी शिकायत में लाहुल स्पीति के केलंग में एटूडीसी एवं एसडीएम लाहुल के पद पर कार्यरत कल्याणी गुप्ता ने बताया था कि उन्होंने सात जुलाई 2025 को यहां ज्वाइन किया है। वह इससे पूर्व वह जून 2022 से पांच जुलाई 2025 तक ग्रामीण विकास निदेशालय शिमला में बतौर डिप्टी सीईओ के पद पर तैनात थीं। 27 सितंबर को उन्हें जानकारी मिली कि एक सेंक्शन आर्डर पर उनके हस्ताक्षर पाए गए थे, जिसकी तिथि सितंबर 2025 की थी। इस कारण ही मामला पकड़ में आया था। 

