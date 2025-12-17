हिमाचल: महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर कर दिया तैयार, आउटसोर्स कर्मी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से 68 लाख रुपये का सेंक्शन ऑर्डर तैयार करने के मामले में पुलिस ने आउटसोर्स कर्मी को गिरफ्तार किया है। आउटसोर्स कर्मी ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब वह तीन दिन के पुलिस रिमांड पर है।

महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से गड़बड़झाला ग्रामीण विकास विभाग में सितंबर में एक महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर सेंक्शन ऑर्डर तैयार करने का मामला पेश आया था। इस मामले में जिस महिला अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर करके इस गड़बड़झाले को अंजाम दिया गया है।