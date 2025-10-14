Language
    हिमाचल: भाजपा अध्यक्ष के भाई के बाद पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप, सोलन में मामला दर्ज

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:05 PM (IST)

    सोलन में पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे बृजेश्वर कश्यप पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। पेशे से डेंटिस्ट बृजेश्वर पर एक महिला ने शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से इनकार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बृजेश्वर कश्यप फ़िलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष के भाई पर भी दुष्कर्म के आरोप लगे थे।

    शिमला से पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगा है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, सोलन। संसदीय क्षेत्र शिमला से दो बार सांसद रह चुके प्रो. वीरेंद्र कश्यप के बड़े बेटे बृजेश्वर कश्यप के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। बृजेश्वर कश्यप पेशे से डेंटिस्ट हैं और सोलन में अपना निजी क्लीनिक चलाते हैं। 

    जानकारी के अनुसार, आरोप है कि बृजेश्वर कश्यप ने एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब महिला ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो उसने इन्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि बृजेश्वर पहले से ही विवाहित हैं और उनका पत्नी के साथ तलाक का मामला न्यायालय में चल रहा है।

    पीड़िता की शिकायत पर सोलन पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल बृजेश्वर कश्यप पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

    दो साल से अफेयर की चर्चा

    बताया जा रहा है आरोपित डॉ. बृजेश्वर कश्यप का उक्त महिला के साथ दो साल से अफेयर चल रहा है। इस बीच अब शादी से मना करने पर महिला ने उसके विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवा दिया है। आरोपित पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। पुलिस आरोपित को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। 

    पत्नी ने भी दी थी शिकायत

    एसपी सोलन गौरव सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष 498 आईपीसी के तहत उनकी पत्नी ने भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अब एक अन्य लड़की ने उनके खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दी है। लड़की का कहना है कि उन्हें धोखे में रखकर आरोपित ने उसका यौन शोषण किया है। इस मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों को जांचने के बाद आरोपित को हिरासत में लिया जाएगा।

    भाजपा अध्यक्ष के बड़े भाई पर भी दुष्कर्म के आरोप

    गत दिनों हिमाचल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई पर भी दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। वह वैद्य हैं व उन पर 25 साल की युवती से उपचार के दौरान दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। 

