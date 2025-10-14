Language
    Himachal News: बेटे ने मां के पेट में मारी लात, 7 दिन बाद टांडा अस्पताल में मौत, पुलिस ने मर्डर केस में किया गिरफ्तार

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    कांगड़ा जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपनी मां के पेट में लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत का कारण पेट में गंभीर चोट लगना बताया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर क्षेत्र में मां की मौत पर बेटे को गिरफ्तार किया गया है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, जयसिंहपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेटे ने मां के पेट में लात मार दी थी, इसके बाद उपचाराधीन महिला की सात दिन बाद टांडा में मौत हो गई। अब पुलिस ने आरोपित बेटे के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। 

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस की कार्रवाई

    थाना लंबागांव के अंतर्गत कर्णघट्ट गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान घायल हुई महिला अंजना देवी की टांडा मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अब आरोपित बेटे के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया है। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पेट में गंभीर चोट लगना बताया गया है।

    पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि आरोपित ने क्या जानबूझकर मारा था या गलती से मां के पेट में लात मारी थी। 

    पहली अक्टूबर को हुआ था विवाद

    पहली अक्टूबर की रात कर्णघट्ट निवासी हरनाम सिंह के घर में पारिवारिक विवाद हुआ था। इस दौरान बीचबचाव करने आई हरनाम सिंह की पत्नी अंजना देवी को चोटें आई थीं। दो अक्टूबर को हरनाम सिंह ने इस संबंध में थाना लंबागांव में 30 वर्षीय बेटे दीप राज के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी। साथ ही अंजना देवी को टांडा अस्पताल में भर्ती करवाया था। उपचार के बाद महिला की मौत हो गई थी। 

    रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी पुलिस

    इस मामले में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी कि आखिर महिला की मौत बीमारी से हुई है या किसी चोट के कारण। सोमवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंजना की मौत चोट लगने से हुई है।

    पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार

    लंबागांव पुलिस के एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपित दीपराज के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    यह है मामला 

    पहली अक्टूबर को पारिवारिक विवाद के कारण आरोपित ने मां-बाप की पिटाई की थी। मां-बाप बेटे से अलग रहते थे। पहली अक्टूबर को अंजना देवी के पेट में दर्द हुआ। इस दौरान उनकी बेटी देखने के लिए आई। उसने भाई से कहा कि मां बीमार है और आप उसे देखने नहीं गए हैं। इस पर आरोपित पिता से झगड़ा करने लगा। इस दौरान बचाव करने आई मां के पेट में आरोपित ने लात मार दी थी। इसके बाद अंजना देवी की तबीयत खराब हुई तो उसे नागरिक अस्पताल जयसिंहपुर ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने पालमपुर अस्पताल रेफर किया था। इस दौरान हरनाम सिंह अंजना देवी को एक निजी अस्पताल ले गया जहां चिकित्सक ने बताया कि पेट की नस फट चुकी है। इसके बाद टांडा अस्पताल में भर्ती किया था। टांडा में तीन अक्टूबर को आपरेशन किया था। आठ अक्टूबर को महिला की मौत हो गई थी।

