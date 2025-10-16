Himachal News: बिहार से गांजा लेकर हिमाचल पहुंच गया तस्कर, बद्दी पुलिस ने आरोपित और खरीदार दोनों को दबोचा

जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला बद्दी ने कार्रवाई करते हुए बुधवार की शाम को अवैध गांजा की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी।

आरोपित मुसम्मी कुमार सोनू निवासी बेगूसराय (बिहार) को कैंपस शूज कंपनी, भटोली के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने 10 किलो गांजा, जो बिहार से लाया था, राहुल गुप्ता निवासी सारन (बिहार) को बेचा है, जो गुल्लरवाला में जय मां दुर्गा ढाबा चलाता है।