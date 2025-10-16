Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kangra News: शाहपुर में 50 ग्राम चिट्टे और 34 हजार कैश समेत पकड़े 2 लोग, बोलेरो कैंपर वाहन में निकले थे तस्करी करने

    By Dinesh Katoch Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    कांगड़ा जिले के शाहपुर में पुलिस ने दो लोगों को 50 ग्राम चिट्टे और 34 हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बोलेरो कैम्पर वाहन को रोका और तलाशी ली। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला कांगड़ा के शाहपुर में पुलिस ने दो लोगों को चिट्टे सहित पकड़ा है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, शाहपुर (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस ने चिट्टे के साथ दो लोगों को पकड़ा है। शाहपुर पुलिस थाना के तहत टीम ने 50 ग्राम चिट्टे व 34 हजार रुपये नकदी के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपितों के बोलरो कैम्पर वाहन को भी अपने कब्जे में लिया गया है। 

    बुधवार रात पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बोलैरो कैंपर वाहन नंबर एचपी-53-9810 को शाहपुर के सारनू के समीप जांच के लिए रोका। पुलिस जब वाहन में सवार लोगों की तालाशी ली गई तो उनसे चिट्टा व नकदी बरामद की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पालमपुर और बैजनाथ के निवासी हैं आरोपित

    पुलिस वाहन में सवार 36 वर्षीय रामदास उर्फ रामू निवासी वार्ड नंबर 10, बैजनाथ व 37 वर्षीय राकेश उर्फ सोनू निवासी गांव खलेट डाकघर ठाकुरद्वारा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा के कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही 34,000 रुपये की नकदी भी बरामद की।

    दोनों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर इनके विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। उपरोक्त अभियोग में आगामी पुलिस कार्रवाई नियमानुसार प्रगति पर है। 

    गुप्त सूचना पुलिस ने की कार्रवाई : एसपी

    जिला पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अशोक रतन ने बताया कि उपरोक्त आरोपित काफी लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार में सक्रिय थे तथा लगातार पुलिस के निशाने पर थे। उन्होंने बताया कि दोनों को शाहपुर के समीप सारनू में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील है कि नशे के सौदागरों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

    यह भी पढ़ें: Himachal: बड़ा भंगाल से बीमार बुजुर्ग किया एयरलिफ्ट, हिमाचल के इस गांव में पहुंचने के लिए करना पड़ता है 78 KM पैदल सफर 


    यह भी पढ़ें कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण लटका: तय समय में नहीं हो पाया भूमि अधिग्रहण, सरकार ने अगली डेडलाइन की निर्धारित 