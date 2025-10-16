Language
    Himachal: बड़ा भंगाल से बीमार बुजुर्ग किया एयरलिफ्ट, हिमाचल के इस गांव में पहुंचने के लिए करना पड़ता है 78 KM पैदल सफर

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 01:50 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के बड़ा भंगाल गांव से एक बीमार बुजुर्ग को एयरलिफ्ट किया गया। गांव तक पहुंचने के लिए 78 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिससे मरीज को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल था। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एयरलिफ्ट का फैसला लिया, जिससे बुजुर्ग को समय पर इलाज मिल सका। दुर्गम रास्तों के कारण यह निर्णय महत्वपूर्ण था।

    हिमाचल के अति दुर्गम गांव बड़ा भंगाल से एयरलिफ्ट किया गया मरीज।

    संवाद सहयोगी, बैजनाथ (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल से एक बुजुर्ग मरीज को एयरलिफ्ट किया गया। यहां से सड़क तक पहुंचने के लिए 78 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। 30 किलोमीटर का चरवाहा मार्ग भी है, जो काफी जोखिम भरा है। यहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। फिर भी यहां 350 के करीब लोग गुजर-बसर कर रहे हैं।

    बड़ा भंगाल घाटी से बीमार बुजुर्ग को हेलीकाप्टर की मदद से रेस्क्यू कर डाक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल टांडा भर्ती करवाया गया। 80 वर्षीय कर्म चंद पुत्र डोंकु राम काफी समय से बीमार थे। उन्हें सांस लेने और पेशाब करने में भी दिक्कत हो रही थी। 

    प्रतिदिन बिगड़ रही थी हालत, वायुसेना आई आगे

    घाटी में स्वास्थ्य सुविधाएं न होने से उसकी हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही थी। इस बाबत लोगों ने बैजनाथ प्रशासन से संपर्क किया था। प्रदेश सरकार ने मदद के लिए वायुसेना का हेलीकाप्टर उपलब्ध करवाया।

    बड़ा भंगाल घाटी में बना है हेलीपैड

    बुधवार सुबह मौसम साफ होने से हेलीकाप्टर ने घाटी के हेलीपैड पर लैंडिंग की और कर्म चंद को गगल स्थित कांगड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचाया। यहां पहले से मौजूद एंबुलेंस में उन्हें टांडा अस्पताल पहुंचाया। डाक्टरों ने उन्हें भर्ती कर उपचार आरंभ किया।

    हिमपात से बंद है 78 किलोमीटर पैदल रास्ता

    बड़ा भंगाल तक पहुंचाने के लिए बैजनाथ से 78 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना पड़ता है। गत दिनों लगातार हिमपात होने से रास्ता बंद हो गया था। ऐसे में कर्म चंद को ग्रामीण पैदल बैजनाथ पहुंचाने में असमर्थ थे। 


    एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम ने बताया कि बड़ा भंगाल में लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रशासन व सरकार लगातार काम कर रहे हैं। गंभीर मरीज को एयरलिफ्ट किया गया है।

