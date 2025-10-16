कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तारीकरण लटका: तय समय में नहीं हो पाया भूमि अधिग्रहण, सरकार ने अगली डेडलाइन की निर्धारित

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के गगल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तय समय में पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण अब सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी है।

अब तीन जून 2026 तक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, जिसमें प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने जानकारी दी है। 122 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण है प्रस्तावित इस परियोजना के तहत तहसील कांगड़ा के 10 और तहसील शाहपुर के चार गांवों सहित कुल 14 गांवों की लगभग 122.54.86 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार की भूमि शामिल है।

पहले निर्धारित समय में पूरा नहीं हुआ भूमि अधिग्रहण पहले निर्धारित समय में भू अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हो सका, जिसके कारण सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब अगले साल तक यह प्रक्रिया पूरी होगा।