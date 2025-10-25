Himachal News: सोलन के अर्की में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की आधारशिला पट्टिका तोड़ी, विभाग ने करवाई FIR

संवाद सहयोगी, अर्की (सोलन)। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सोलन जिले में एक आधारशिला पट्टिका तोड़ दी गई। उपमंडल अर्की के अंतर्गत सरयांज बाड़ीधार से ऊपरली पम्बड़ सड़क की आधारशिला किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है।

