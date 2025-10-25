शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के पहले ही दिन दो पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के दौरान बिगड़ा संतुलन, VIDEO

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शनिवार से शुरू हुए फ्लाइंग फेस्टिवल में दो हादसे हो गए। लैंडिंग के दौरान लास्ट प्वाइंट पर अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण पायलट दुर्घटनाग्रस्त हो गए।

लैंडिंग करते वक्त दो पायलट चोटिल हो गए। दो हादसे होने के बाद तकनीकी टीम भी जांच कर रही है कि आखिर हादसे की क्या वजह होगी।