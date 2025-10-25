शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के पहले ही दिन दो पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के दौरान बिगड़ा संतुलन, VIDEO
शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के पहले दिन दो पैराग्लाइडर पायलट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, संतुलन बिगड़ने से चोटें आईं। तकनीकी टीम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हाल ही में बीड़ बिलिंग में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें एक कनाडाई महिला पायलट की जान चली गई थी, जिसका कारण प्रतिकूल मौसम और हवा का दबाव था।
शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के दौरान लैंडिंग करते दुर्घटनाग्रस्त हुआ पायलट... pic.twitter.com/igQFQzLuPL— Rajesh Sharma (@sharmanews778) October 25, 2025
जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शनिवार से शुरू हुए फ्लाइंग फेस्टिवल में दो हादसे हो गए। लैंडिंग के दौरान लास्ट प्वाइंट पर अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण पायलट दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
लैंडिंग करते वक्त दो पायलट चोटिल हो गए। दो हादसे होने के बाद तकनीकी टीम भी जांच कर रही है कि आखिर हादसे की क्या वजह होगी।
बिलिंग से उड़ान भरकर तीन पायलट हुए दुर्घटनाग्रस्त
प्रदेश में हाल ही में बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद तीन पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इनमें कनाडा की एक महिला पायलट की जान चली गई थी। इसके अलावा अन्य पायलट घायल हुए हैं। हादसे के पीछे हवा के दबाव और प्रतिकूल मौसम को वजह बताया गया था।
