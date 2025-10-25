Language
    शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के पहले ही दिन दो पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त, लैंडिंग के दौरान बिगड़ा संतुलन, VIDEO

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:15 PM (IST)

    शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के पहले दिन दो पैराग्लाइडर पायलट लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, संतुलन बिगड़ने से चोटें आईं। तकनीकी टीम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हाल ही में बीड़ बिलिंग में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें एक कनाडाई महिला पायलट की जान चली गई थी, जिसका कारण प्रतिकूल मौसम और हवा का दबाव था।

    शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त पैराग्लाइडर पायलट।

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शनिवार से शुरू हुए फ्लाइंग फेस्टिवल में  दो हादसे हो गए। लैंडिंग के दौरान लास्ट प्वाइंट पर अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण पायलट दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 

    लैंडिंग करते वक्त दो पायलट चोटिल हो गए। दो हादसे होने के बाद तकनीकी टीम भी जांच कर रही है कि आखिर हादसे की क्या वजह होगी। 

    बिलिंग से उड़ान भरकर तीन पायलट हुए दुर्घटनाग्रस्त

    प्रदेश में हाल ही में बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के बाद तीन पैराग्लाइडर पायलट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इनमें कनाडा की एक महिला पायलट की जान चली गई थी। इसके अलावा अन्य पायलट घायल हुए हैं। हादसे के पीछे हवा के दबाव और प्रतिकूल मौसम को वजह बताया गया था। 

     

     

