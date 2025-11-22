कसौली दुष्कर्म मामले में बढ़ सकती है हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बड़ौली व रॉकी की मुश्किल, सोलन कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?

संवाद सहयोगी, सोलन। बहुचर्चित कसौली दुष्कर्म मामले में शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस ने पीड़िता के वकील द्वारा क्लोजर रिपोर्ट पर दी गई आपत्तियों पर जबाव दायर किया। अब मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, जिसमें दोनों पक्ष बहस करेंगे।

पीड़िता ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली व गायक रॉकी मित्तल के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।



पिछली सुनवाई में पीड़िता के वकील ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (सीआर) के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज की थी, जिसमें कहा गया कि पीड़िता के पक्ष को नहीं सुना गया और मामले की जांच भी सही ढंग से नहीं की गई। इस पर आज हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट में अपना जबाव दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने 19 दिसंबर की तारीख बहस के लिए दी।