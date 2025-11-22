कसौली दुष्कर्म मामले में बढ़ सकती है हरियाणा भाजपा अध्यक्ष बड़ौली व रॉकी की मुश्किल, सोलन कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
कसौली दुष्कर्म मामले में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ओमप्रकाश बड़ौली और रॉकी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सोलन कोर्ट में हुई सुनवाई में पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए। इन बयानों के बाद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट अब अगली सुनवाई में तय करेगा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएं या नहीं।
संवाद सहयोगी, सोलन। बहुचर्चित कसौली दुष्कर्म मामले में शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस ने पीड़िता के वकील द्वारा क्लोजर रिपोर्ट पर दी गई आपत्तियों पर जबाव दायर किया। अब मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, जिसमें दोनों पक्ष बहस करेंगे।
पीड़िता ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली व गायक रॉकी मित्तल के विरुद्ध दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले में उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।
पिछली सुनवाई में पीड़िता के वकील ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट (सीआर) के खिलाफ अपनी आपत्तियां दर्ज की थी, जिसमें कहा गया कि पीड़िता के पक्ष को नहीं सुना गया और मामले की जांच भी सही ढंग से नहीं की गई। इस पर आज हुई सुनवाई में पुलिस ने कोर्ट में अपना जबाव दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने 19 दिसंबर की तारीख बहस के लिए दी।
दिल्ली की महिला ने दर्ज करवाया था दुष्कर्म का मामला
विदित रहे कि दिल्ली निवासी एक महिला ने बीते 13 दिसंबर 2024 को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली व गायक रॉकी मित्तल पर पुलिस थाना कसौली में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था।
यह भी पढ़ें: हिमाचल: युवती के शोषण मामले में हंसराज के बाद एक और भाजपा MLA से पूछताछ, चंडीगढ़ के होटल रिकॉर्ड ने खोले राज
जुलाई 2023 में दुष्कर्म का है आरोप
जुलाई 2023 के दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जांच की, लेकिन उसमें साक्ष्यों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट कसौली कोर्ट में दाखिल की थी। कसौली कोर्ट द्वारा पीड़िता के दो बार दी गई तारीख पर न आने के चलते सीआर को स्वीकार कर लिया गया था। उसके बाद पीड़िता ने सत्र न्यायालय सोलन में याचिका दायर की थी। सोलन न्यायालय ने मामले को दोबारा कसौली न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा है, जिस पर पिछले कई माह से लगातार सुनवाई चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।