Himachal: सिरमौर के सनौरा में सड़क किनारे खड़ी टेंपो ट्रेवलर में भड़की आग, जिंदा जल गया व्यक्ति; घटना पर उठ रहे सवाल
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ में सनौरा के पास एक खड़ी टेंपो ट्रैवलर में आग लगने से उसमें सो रहे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटा रही है। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।
राजन पुंडीर, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में देर रात एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। राजगढ़ उपमंडल में देर रात यह हादसा हुआ है। राजगढ़ सोलन रोड के सनौरा के पास खड़ी एक टेंपो ट्रैवलर में अचानक आग लग गई।
आग इतनी भयंकर थी कि वाहन में ही सो रहे चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। सूत्रों के अनुसार मृतक चिड़गांव शिमला का रहने वाला बताया जा रहा है।
आग लगने के कारण नहीं चल पाए पता
सूचना मिलते ही राजगढ़ व पुलिस चौकी यशवंतनगर की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए मौके पर साक्ष्य
घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेसिंक विज्ञान टीम जुन्गा शिमला की टीम को मौके पर पहूंच गई है और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिसकी पुष्टि एचएसओ राजगढ़ राजविंद्र सिंह ने की है।
व्यक्ति की मौत पर उठ रहे कई सवाल
इस आग की घटना से समूचे क्षेत्र में भयावह की स्थिति बनी हुई है। टेंपो ट्रैवलर में लगी आग की घटना की पुलिस की ओर से गहनता से जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आग किन कारणों से लगी है और वाहन चालक आग लगने के दौरान अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया।
