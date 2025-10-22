Kangra News: पुलिस ने इनोवा कार से 278 शराब की बोतलें पकड़ी, आधी रात नाके के दौरान की कार्रवाई
कांगड़ा पुलिस ने दिवाली के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 278 शराब की बोतलें बरामद कीं। पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान यह सफलता हासिल की। इनोवा कार में सवार होशियार सिंह के कब्जे से यह अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जनता से नशे के कारोबारियों की सूचना देने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पुलिस ने दीवाली के बाद नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस टीम ने कार सवार से 278 शराब की बोतलें बरामद की हैं। पुलिस थाना कांगड़ा की टीम ने ट्रैफिक चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की है।
इनोवा कार नंबर एचपी 97-0721 में सवार 58 वर्षीय होशियार सिंह निवासी गांव बासा डाकघर स्पेल तहसील नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा के कब्जे से 24 पेटी शराब की भारी खेप बरामद की है।
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ थाना कांगड़ा में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। आरोपित के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई नियमानुसार प्रगति पर है।
जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से लगातार उन पर निगरानी रखी जा रही है तथा लगातार गश्त, ट्रैफिक चैकिंग व नाका भी की जा रही है।
सलाडी लिंक रोड पर नाके के दौरान पकड़ा आरोपित
21 व 22 अक्टूबर की रात को जब उपरोक्त आरोपित इनोवा कार नंबर एचपी 97-0721 में भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप लेकर आ रहा था तो पुलिस थाना कांगड़ा के तहत पुलिस चौकी लंज की टीम ने सलाड़ी लिंक रोड पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान उक्त आरोपित को रंगे हाथों काबू किया।
इनोवा गाड़ी भी कब्जे में ली
आरोपित द्वारा इनोवा कार की डिक्की में अवैध रूप से ले जाई जा रही 24 पेटियों में 278 बोतलें देशी शराब मार्का वीआरवी संतरा (कुल 216,000 मिलीलीटर) की भारी खेप बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इनोवा कार भी मौके पर कब्जे में ले लिया गया है।
तस्करों की सूचना पुलिस को देने की अपील
नशे और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपील है कि नशे के सौदागरों की सूचना तुरंत पुलिस को दें-आपकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है, जब पुलिस और समाज मिलकर इन अपराधियों के खिलाफ एकजुट हों।
