Kullu News: सैंज में सड़क से 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, दो युवकों की मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, सैंज (कुल्लू)। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। जिला कुल्लू के सैंज में मंगलवार को शरन गांव के रैला के पास एक मारुति कार लगभग 150 फीट गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई है।

सूचना मिलते ही आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन करनी आरंभ कर दी है। रोपा निवासी थे दोनों हादसे में 38 वर्षीय तेजा सिंह, पुत्र दोत राम निवासी गांव मातला, डाकघर रोपा जिला कुल्लू, 25 वर्षीय राजकुमार पुत्र झाबे राम निवासी गांव करथा डाकघर रोपा, सैंज जिला कुल्लू की मौत हो गई। काम से घर लौट रहे थे दोनों जानकारी के मुताबिक दोनों युवक किसी कार्य से बाहर गए थे। मंगलवार रात को वापस घर आ रहे थे कि अचानक रेला के पास कार से चालक नियंत्रण खो बैठा और मारुति कार नंबर एचपी 49-1038 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में दो ही युवक सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है।

पुलिस ने शव स्वजन को सौंपे पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करने के बाद शव स्वजन को सौंपा गया है। हादसा कैसे पेश आया, इसकी जांच की जा रही है।