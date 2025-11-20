Language
    Sirmaur News: पांवटा साहिब हाईवे पर ट्राले से टक्कर में कार सवार 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत गंभीर

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:45 PM (IST)

    सिरमौर के पांवटा साहिब हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह दुर्घटना एक ट्राले और कार की टक्कर के कारण हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लापरवाही से गाड़ी चलाना दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।

    पांवटा साहिब हाईवे पर हादसे में क्षतिग्रस्त कार और ट्राला। जागरण

    जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक दर्दनाक हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। पांवटा साहिब-कालाअंब नेशनल हाईवे पर सूरजपुर में डंपर (ट्राला) और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस भयंकर हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल युवक को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। 

    दुर्घटना में 22 वर्षीय कार सवार साहिल पुत्र भूरा अली निवासी जगतपुर तहसील पांवटा साहिब और 18 वर्षीय अब्दुल पुत्र गुलफाम निवासी जगतपुर की मौत हो गई, जबकि 21 वर्षीय राजेश पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गंभीर रूप से घायल है। जिसको प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर ने पीजीआई रेफर कर दिया है। 

    हाईवे पर नहीं थम रहे हादसे

    इससे कुछ ही घंटे पहले मैनकाइंड फार्मा के नज़दीक भी कार और ट्रक की टक्कर हुई थी। लगातार हो रहे हादसों ने लोगों में दहशत फैला दी है और प्रशासन की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 

    बेकाबू से खनन सामग्री लेकर जा रहे ट्राले 

    स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई राजनीतिक नेताओं के चहेते खनन कारोबार से जुड़े हैं, इसलिए कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। रात 8 बजे के बाद हाईवे पर डंपर–ट्रालों की ओवर स्पीड खुलकर देखने को मिलती है, जिसके चलते अक्सर लगातार हादसे से हो रहे हैं। जबकि आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर है।

    हादसे की जांच जारी : थाना प्रभारी

    पांवटा साहिब के पुलिस थाना प्रभारी कुलवंत कुमार ने दुर्घटना में दो युवकों की मौत तथा एक युवक की घायल होने की पुष्टि की है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

    वहीं प्रशासन की तरफ से तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने मृतक और घायलों के परिजनों को फौरी राहत दी गई है। 

