हिमाचल में पटवारी भर्ती के लिए आवेदन करना बना सिरदर्द, युवा अत्याधिक फीस को लेकर भी आक्रोशित
जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों के लिए हो रही भर्ती के लिए 12 दिसंबर से प्रदेश में आनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं लेकिन राज्य चयन आयोग की वेबसाइट बंद पड़ी है। प्रदेशभर में हजारों युवा परेशान हो रहे हैं।
जिला सिरमौर की बात करें तो यहां प्रतिदिन हजारों युवा फार्म भरने के लिए लोकमित्र केंद्रों पर आ रहे हैं, लेकिन मायूस होकर लौट रहे हैं। राजगढ़ में लोकमित्र केंद्र अथवा कंप्यूटर सेंटरों पर युवाओं का जमवाड़ा देखने को मिल रहा है। लोकमित्र केंद्र संचालकों का कहना है कि वेबसाइट न चलने से फार्म नहीं भरे जा रहे हैं।
पहली बार 800 रुपये फीस
युवा आनलाइन फार्म की फीस 800 रुपये होने से काफी क्षुब्ध हैं। युवाओं का कहना है कि इससे पहले कभी भी 500 रुपये से अधिक फीस नहीं ली गई है। इसमें अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक परिवार के सदस्यों के लिए फीम कम ली जाती रही है।
तीन वर्ष बाद राज्य चयन आयोग शुरू पर युवाओं को कोई राहत नहीं
तीन वर्ष उपरांत राज्य चयन आयोग ने कार्य करना आरंभ किया है। किसी भी वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई है। राकेश कुमार, संजीव, अरूण सहित अनेक युवाओं ने बताया कि फार्म भरने के लिए बस किराया, फार्म भरने की फीस सहित कम से कम 15 सौ रुपये खर्च आ रहा है। इससे विशेषकर गरीब युवा काफी प्रभावित हो रहे हैं।
युवाओं ने सरकार ने मांग की है कि पटवारी पद भरने की वेबसाइट शुरू की जाए तथा फीस को कम किया जाए।
