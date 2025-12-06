Language
    ग्रेट खली का क्या है जमीन विवाद? रेसलर के आरोपों के बाद पूर्व NSG कमांडो का दावा बाहुबल से कब्जाई भूमि, विभाग भी लपेटे में

    By Neha Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:10 PM (IST)

    सिरमौर के पांवटा साहिब में द ग्रेट खली पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। पूर्व एनएसजी कमांडो वीरेंद्र सिंह ने खली पर हथियारबंद लोगों से जमीन पर कब्जा कर ...और पढ़ें

    दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली और पूर्व एनएसजी कमांडो वीरेंद्र सिंह।

    जागरण संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल के सूरजपुर में द ग्रेट खली की ओर से जमीन हड़पने के आरोप के बाद अब जमीन के असली मालिक सामने आए हैं। पांवटा साहिब में पत्रकार वार्ता कर सेवानिवृत्त एनएसजी कमांडो और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भूमि मालिक वीरेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

    उन्होंने कहा कि दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली ने उनकी जमीन पर पंजाब व हरियाणा से हथियारबंद आदमी लाकर जबरन कब्जा किया है।

    पूर्व सैनिक ने जमीनी कागजात पेश करते हुए बताया कि खली जमीन मालिकों और तहसीलदार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में न्याय के गुहार लगाई है और सुरक्षा की मांग की है। डब्लूडब्लूई रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन रहे दिलीप राणा उर्फ ग्रेट खली पर वीरेंद्र सिंह ने आरोपों की झड़ी लगा दी।

    दरअसल शुक्रवार को द ग्रेट खली ने नाहन में पांवटा साहिब के तहसीलदार ऋषभ शर्मा और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर कुछ लोगों पर उनकी जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे। द ग्रेट खली ने तहसीलदार पर गंभीर आरोपों के संबंध में डीसी सिरमौर को शिकायत भी सौंपी है। शिकायत और खली के बयान के बाद प्रशासन हरकत में आया।

    तहसीलदार ने नकारे आरोप

    पांवटा साहिब तहसीलदार ऋषभ शर्मा ने पत्रकार वार्ता कर विभाग का पक्ष रखा और समस्त आरोपों के संबंध में दस्तावेज दिखाते हुए आरोपों को खारिज कर दिया। 

    पूर्व एनएसजी कमांडो ने लगाए बाहुबल से कब्जे के आरोप

    उधर, शनिवार को जमीन के असली मालिक भी सामने आए। सेवानिवृत्त एनएसजी कमांडो वीरेंद्र सिंह ने मीडिया के समक्ष विवाद से संबंधित कागजात पेश किए और दिलीप सिंह राणा पर आरोप लगाए कि उनकी जमीन पर बाहुबल के आधार पर कब्जा किया है।

    जमीन के दस्तावेज पेश करें खली

    पूर्व सैनिक वीरेंद्र सिंह ने द ग्रेट खली को खुला चेलेंज दिया कि वह अपनी जमीन के दस्तावेज पेश करें। साथ ही उन्हें मशवरा भी दिया कि मीडिया बयानबाजी और जबरन कब्जा करने से बाज आएं और जमीन की ज्वाइंट डिमार्केशन करवाए। 

    वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस जमीन को दिलीप सिंह राणा कब्जा करके बैठा है, उसका बड़ा भाग उनका है। वीरेंद्र सिंह ने इस संबंध में दस्तावेज भी पेश किए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को बाहुबली ग्रेट खली से खतरा है लिहाजा, मामले की उच्चस्तरीय जांच की जाए और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

    आखिर क्या है विवाद

    खली के पिता ने विमला देवी से 2013 में यह भूमि खरीदी थी। 28 बीघा जमीन के चार हिस्सेदार हैं। अब विवाद कब्जे को लेकर है। जमीन का इक्ट्ठा मुश्तरका है। इसमें किसका कितना हिस्सा व किस तरफ है। इसको लेकर विवाद चल रा है।