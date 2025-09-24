विक्रमादित्य सिंह की रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज, सीएम व डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे; हर्ष महाजन की मौजूदगी ने चौंकाया

Vikramaditya Wedding Reception शिमला के होटल मरीना में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंत्री चंद्र कुमार अनिरुद्ध सिंह राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन और कई विधायक नवविवाहित जोड़े को बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री रिसेप्शन में शामिल नहीं हुए।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Vikramaditya Wedding Reception, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के पुत्र व राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को अपनी शादी की रिसेप्शन दी। राजधानी शिमला के होटल मरीना में धाम का आयोजन किया गया। मेहमानों ने नवविवाहित दंपती को शादी की बधाई व शुभकामनाएं दी।

