    विक्रमादित्य सिंह की रिसेप्शन में पहुंचे दिग्गज, सीएम व डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे; हर्ष महाजन की मौजूदगी ने चौंकाया

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:24 PM (IST)

    Vikramaditya Wedding Reception शिमला के होटल मरीना में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मंत्री चंद्र कुमार अनिरुद्ध सिंह राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन और कई विधायक नवविवाहित जोड़े को बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री रिसेप्शन में शामिल नहीं हुए।

    विक्रादित्य सिंह और उनकी पत्नी डा. अमरीन कौर को बधाई देते राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Vikramaditya Wedding Reception, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के पुत्र व राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को अपनी शादी की रिसेप्शन दी। राजधानी शिमला के होटल मरीना में धाम का आयोजन किया गया। मेहमानों ने नवविवाहित दंपती को शादी की बधाई व शुभकामनाएं दी।

    राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पत्नी सहित डेढ़ बजे के करीब होटल मरीना पहुंचे। उन्होंने नवविवाहित दंपती को शादी की बधाई दी। विक्रमादित्य सिंह के रिश्तेदारों के अलावा राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री चंद्र कुमार, पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह सहित कई अन्य मंत्री व विधायक पहुंचे।

    राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी पहुंचे 

    कांग्रेस के अलावा भाजपा के विधायकों ने भी रिसेप्शन में शिरकत की। राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी रिसेप्शन में पहुंचे। उनकी उपस्थिति खास चर्चा का विषय बनी। हर्ष महाजन पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था। जिस कारण हर्ष महाजन चुनाव जीत गए थे। इसके बाद हिमाचल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पेश आया था। 

    मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सहित मंत्री नहीं पहुंचे

    रिसेप्शन में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित कुछ कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचे। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा, विधायक, अधिकारी, पूर्व मंत्री भी पहुंचे, इनमें कौल सिंह ठाकुर, ठाकुर सिंह भरमौरी सहित अन्य नेता हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बिहार में चल रही मीटिंग में हैं। मुख्यमंत्री विदेश में हैं।

    दो दिन पहले की है शादी

    विक्रमादित्य सिंह और पंजाब की डॉ. अमरीन कौर दो दिन पहले 22 सितंबर को ही शादी के बंधन में बंधे हैं। दोनों ने चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित गुरुद्वारा में शादी की थी। आज परिवार की ओर से रिसेप्शन दी गई। दोनों का कई वर्ष से अफेयर था। 

