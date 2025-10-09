Language
    वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कौन नेता पहुंचेगा, हो गया तय, विक्रमादित्य ने जयराम ठाकुर को क्या दी सलाह?

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर को कार्यक्रम में शामिल होने की सलाह दी है। विक्रमादित्य ने इसे गैर-राजनीतिक कार्यक्रम बताते हुए सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया है। उन्होंने जयराम ठाकुर से विशेष रूप से शामिल होने का आग्रह किया है। यह कार्यक्रम वीरभद्र सिंह के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है।

    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और छह बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण सोमवार को रिज मैदान पर होगा। इस अवसर पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सांसद राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। स्वास्थ्य कारणों के कारण सोनिया गांधी के आने को लेकर अभी संशय बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को रिज मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दिन का लंबे समय से इंतजार था कि आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पर स्थापित हो और आखिरकार वह क्षण आने वाला है।

    सोमवार को प्रदेशभर से हजारों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ विपक्ष के कई नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

    जयराम को सलाह, दुर्घटनाओं पर राजनीति से बचना चाहिए

    बिलासपुर बस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के लोक निर्माण विभाग पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम जयराम ठाकुर का सम्मान करते हैं। उन्हें आपदा में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हादसे के बाद लोक निर्माण विभाग विभाग ने राहत और बचाव कार्य में हरसंभव प्रयास किया। हिमाचल एक पर्वतीय राज्य है और यहां लैंडस्लाइड कभी भी हो सकते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए।

    उपायुक्त शिमला ने की तैयारियों की समीक्षा

    उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने वीरवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की रिज मैदान पर स्थापित प्रतिमा के अनावरण को लेकर सोमवार को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बैठक ली। उपायुक्त ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की स्मृति में किया जा रहा है। सभी अधिकारियों को कार्यक्रम से संबंधित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

    उचित प्रबंध के दिए निर्देश

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्यक्रम के दौरान मेडिकल टीम तैनात रखने, अग्निशमन विभाग को कार्यक्रम स्थल के दोनों छोर पर अग्निशमन टीम तैयार रखने, नगर निगम को रिज मैदान पर साफ-सफाई व सजावट सुनिश्चित करने और एसजेपीएनएल को पीने के पानी की उचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिये। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंगल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।