वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कौन नेता पहुंचेगा, हो गया तय, विक्रमादित्य ने जयराम ठाकुर को क्या दी सलाह?

जागरण संवाददाता, शिमला। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और छह बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण सोमवार को रिज मैदान पर होगा। इस अवसर पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सांसद राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। स्वास्थ्य कारणों के कारण सोनिया गांधी के आने को लेकर अभी संशय बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को रिज मैदान पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दिन का लंबे समय से इंतजार था कि आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा रिज पर स्थापित हो और आखिरकार वह क्षण आने वाला है।