शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने लगा सजावटी पौधा उखाड़ा, सीएम सुक्खू ने दिए जांच के आदेश

CM Sukhu शिमला के रिज मैदान में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के सामने से सजावटी पौधा हटाने पर विवाद हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और वन विभाग से रिपोर्ट तलब की है। नगर निगम शिमला ने पौधे को दूसरी जगह स्थापित करने की बात कही है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। CM Sukhu, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में स्थापित वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने सजावटी पौधा (ऑर्नामेंटल प्लांट) को उखाड़ने का मामला तूल पकड़ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को इस मामले की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं नगर निगम शिमला से भी इसका जवाब-तलब किया गया है। मुख्यमंत्री के जांच के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा राजधानी शिमला के रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में लगाई गई है। इसका अनावरण 13 अक्टूबर को होना है। प्रतिमा के ठीक सामने यह पौधा लगा हुआ था। इसके साथ चिनार के पेड़ भी है। चिनार का जो छोटा पेड़ है उसकी भी टहनियों को काटा गया है।

पौधे को उखाड़कर साथ लगते पार्क में लगाया दौलत सिंह पार्क में चिनार के बड़े पेड़ के अलावा छोटे पेड़ भी है। इसके बीच में यह प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा के बिल्कुल साथ सजावटी पौधा (सरू का पौधा) था। यह प्रतिमा के सामने ही लगा था। इससे आने जाने में जगह कम पड़ रही थी, जबकि ठीक सामने चिनार का एक छोटा पेड़ है। सरू का पौधा सदाबहार पौधा है जो हमेशा हरा ही रहता है। सजावट के लिए इसे लगाया जाता है।