हिमाचल प्रदेश: BJP का एक सैल बनाता है मुझे बदनाम करने की रणनीति, CM सुक्खू ने दाड़लाघाट की घटना पर तोड़ी चुप्पी

CM Sukhu मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने दाड़लाघाट की घटना पर कहा कि एबीवीपी कार्यकर्ता भ्रम फैलाने के लिए आए थे। उन्होंने भाजपा पर जनता के हित में रोड़े अटकाने और किसान-पशुपालन विरोधी होने का भी आरोप लगाया।

राज्य ब्यूरो, शिमला। CM Sukhu, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि शिमला के बालूगंज में भाजपा का एक सैल उनको बदनाम करने की रणनीति बनाता है। इसके तहत इंटरनेट मीडिया में उड़ाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय तथ्यों को जानना जरूरी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे।

100 मीटर दूर बैठकर ताली बजा रहे थे भाजपा के लोग उन्होंने आरोप लगाया कि दाड़लाघाट में बिन बुलाए आए, एबीवीपी कार्यकर्ता 100 मीटर दूर बैठकर ताली बजा रहे थे। उनका उद्देश्य वीडियो बनाना था, ताकि भ्रम फैलाया जा सके। उन्होंने कहा कि दाड़लाघाट की घटना को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जनता की भलाई में रोड़े अटकाना भाजपा की आदत उन्होंने कहा कि जनता की भलाई में रोड़े अटकाना भाजपा की आदत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बागबान विरोधी पहले से थी तथा अब उसका किसान व पशुपालन विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है।