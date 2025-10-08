वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 को, पूर्व सीएम की कर्मभूमि से आएंगे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और समर्थक

Virbhadra Statue Inauguration पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को रिज मैदान पर होगा। शिमला ग्रामीण क्षेत्र से 5 हजार लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। विक्रमादित्य सिंह ने कार्यकर्ताओं से समारोह में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। दूरदराज की पंचायतों और नगर निगम वार्डों से लोगों को लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Virbhadra Statue Inauguration, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की रिज मैदान पर लगी प्रतिमा का अनावरण 13 अक्टूबर को होगा। कार्यक्रम में भीड़ जुटाने का दारोमदार शिमला ग्रामीण विस क्षेत्र पर रहेगा। वीरभद्र सिंह की यह कर्म भूमि रही है। अब उनके बेटे व राज्य सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां से विधायक हैं।

बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में शिमला ग्रामीण के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण 13 अक्टूबर को इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनभावना के अनुरूप प्रदेश कांग्रेस सरकार ने आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा स्थापित की है।

लोगों से भाग लेने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण वीरभद्र सिंह की कर्म भूमि भी रही है और इस क्षेत्र से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा। उन्होंने सभी से इस समारोह में बढ़चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया।

यह दिया लक्ष्य शिमला ग्रामीण में कुल 58 पंचायतें आती है। सूत्रों के मुताबिक विस क्षेत्र की दूर दराज पंचायतों को 50-50 लोगों को लाने को कहा गया है। नजदीक की पंचायतों से 100-100 लोगों को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विस क्षेत्र में आने वाले नगर निगम वार्डों को भी 100-100 लोगों को लाने को कहा गया है। कार्यकर्ताओं को लाने, वापिस ले जाने व खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की जाएगी।