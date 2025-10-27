उज्ज्वला गैस योजना में कनेक्शन जारी करने से पहले पंचायत में होगी फिजिकल वेरिफिकेशन, ये रहेंगे मानक

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर जिलास्तरीय उज्जवला समिति की बैठक उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। केंद्र के नए नियमों के अनुसार इस योजना के तहत नए गैस कनेक्शन जारी करने से पहले विभाग को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी होगी।

आवेदनकर्ता की केवाईसी होने के बाद पंचायत सचिवों के माध्यम से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है।

2050 रुपये वित्तीय सहायता प्रति गैस कनेक्शन इस योजना के अनुसार सरकार द्वारा 2050 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है, जोकि मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।