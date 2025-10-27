हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 7 HAS अधिकारियों को मिली नियुक्ति व एक ट्रांसफर, राजेश होंगे भरमौर के एसडीएम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज एक एचएएस ऑफिसर की ट्रांसफर और 7 नए अधिकारियों को पोस्टिंग दी है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। साल 2024 बैच के एचएएस अधिकारी एवं एसडीएम चुराह अंकित ठाकुर को ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम बद्दी लगाया गया है।

