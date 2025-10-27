हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल, 7 HAS अधिकारियों को मिली नियुक्ति व एक ट्रांसफर, राजेश होंगे भरमौर के एसडीएम
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 7 एचएएस अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी है और एक अधिकारी का ट्रांसफर किया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इसके आदेश जारी किए। अंकित ठाकुर को नगर निगम बद्दी का संयुक्त आयुक्त बनाया गया है, जबकि अजय कुमार को केलंग में पहली पोस्टिंग मिली है।
अजय कुमार केलंग में तैनात
वहीं, साल 2025 बैच के एचएएस एवं पोस्टिंग आदेशों का इंतजार कर रहे अजय कुमार सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर टू डीसी लाहौल स्पीति केलंग में पहली पोस्टिंग दी गई है।
विवेक एक्साइज में ज्वाइंट कमिश्नर तैनात
विवेक कुमार नेगी को ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज शिमला लगाया है। इनकी ज्वाइनिंग के बाद असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर संजीव कुमार ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज शिमला के अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त हो जाएंगे।
राजेश कुमार को एसडीएम भरमौर लगाया
राजेश कुमार को एसडीएम (सिविल) भरमौर लगाया है। इनके कार्यभार संभालने के बाद एडीएम कुलवीर सिंह राणा एसडीएम के अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त हो जाएंगे।
जगदीश चंद को एडीएम काजा लगाया गया
जगदीश चंद को एडीएम काजा लगाया गया हैं। जगदीश के कार्यभार संभालने के बाद एसडीएम शिखा एडीएम के अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त होंगी।
इन्हें लगाया असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर
चेतन चौहान को एसडीएम चुराह और संजीत शर्मा को असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर अर्की सोलन लगाया है। इनके कार्यभार संभालने के बाद नरेंद्र कुमार असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के अतिरिक्त कार्यभार से भारमुक्त हो जाएंगे।
