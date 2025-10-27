हिमाचल: पूर्व CM धूमल के ड्राइवर रहे शख्स की गोली लगने से मौत, कमरे में मिली लाश; पत्नी का बयान भी आया सामने

जागरण टीम, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शख्स की घर में लाश मिली है। उनकी संदिग्ध हालात में मौत की पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है उन्होंने खुद को गोली मार ली। पुलिस हर पहलु से मामले की जांच कर रही है।

64 वर्षीय शांति स्वरूप कुल्लू के रायसन विहाल में रहते थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे के करीब पिस्टल से अपने सिर पर गोली मार ली। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मौत पर उठ रहे सवाल बताया जा रहा है शांति स्वरूप 2020 सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह कुल्लू स्थित अपने घर में रह रहे थे। उनकी संदिग्ध हालात में मौत पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या इसके पीछे मानसिक तनाव है या कुछ और। पुलिस हर पहलु को खंगाल रही है। पत्नी बोली, खाने के लिए बुलाने गई तो कमरे में लहूलुहान हालत में मिले मृतक शांति स्वरूप की पत्नी बीना देवी ने बताया कि सुबह जब वह अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो कमरे में वह लहूलुहान हालात में पड़े हुए थे। ऐसे में बीना देवी ने तुरंत पुलिस और अपने पड़ोसियों को सूचित किया।

बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे नहीं चला पता बीना देवी ने बताया कि सुबह उनके पड़ोस में बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। ऐसे में उन्हें गोली चलने की आवाज तो आई थी। लेकिन उन्हें लगा कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे और यह आवाज पटाखे की है। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उन्होंने अपने पति को लहूलुहान हालत में पाया।