Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल: पूर्व CM धूमल के ड्राइवर रहे शख्स की गोली लगने से मौत, कमरे में मिली लाश; पत्नी का बयान भी आया सामने

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    कुल्लू में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में मिला। 64 वर्षीय शांति स्वरूप ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है, यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह आत्महत्या है और इसके पीछे क्या कारण थे, जैसे कि मानसिक तनाव। शांति स्वरूप 2020 में सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व सीएम धूमल के ड्राइवर की संदिग्ध हालात में मौत के बाद पत्नी के बयान दर्ज करती पुलिस। जागरण

    जागरण टीम, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के ड्राइवर रहे शख्स की घर में लाश मिली है। उनकी संदिग्ध हालात में मौत की पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है उन्होंने खुद को गोली मार ली। पुलिस हर पहलु से मामले की जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    64 वर्षीय शांति स्वरूप कुल्लू के रायसन विहाल में रहते थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सोमवार को सुबह साढ़े नौ बजे के करीब पिस्टल से अपने सिर पर गोली मार ली। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

    मौत पर उठ रहे सवाल

    बताया जा रहा है शांति स्वरूप 2020 सचिवालय से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह  कुल्लू स्थित अपने घर में रह रहे थे। उनकी संदिग्ध हालात में मौत पर सवाल उठ रहे हैं।

    उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। क्या इसके पीछे मानसिक तनाव है या कुछ और। पुलिस हर पहलु को खंगाल रही है।

    पत्नी बोली, खाने के लिए बुलाने गई तो कमरे में लहूलुहान हालत में मिले

    मृतक शांति स्वरूप की पत्नी बीना देवी ने बताया कि सुबह जब वह अपने पति को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो कमरे में वह लहूलुहान हालात में पड़े हुए थे। ऐसे में बीना देवी ने तुरंत पुलिस और अपने पड़ोसियों को सूचित किया। 

    बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे नहीं चला पता

    बीना देवी ने बताया कि सुबह उनके पड़ोस में बच्चे पटाखे भी फोड़ रहे थे। ऐसे में उन्हें गोली चलने की आवाज तो आई थी। लेकिन उन्हें लगा कि बच्चे पटाखे फोड़ रहे और यह आवाज पटाखे की है। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उन्होंने अपने पति को लहूलुहान हालत में पाया।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में गुंडागर्दी से दहशत, पुलिस थाने के पास HRTC बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला, दो गाड़ियों में आए थे हमलावर 

    उन्होंने तुरंत पुलिस को भी सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने अब इस दुर्घटना के कारणों की भी छानबीन शुरू कर दी है। 

    परिवार के बयान भी दर्ज किए जा रहे : एसपी

    पुलिस अधीक्षक कुल्लू डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि यह घटना सुबह साढ़े नौ बजे के आसपास पेश आई है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्होंने अपने आप को पिस्टल से सिर में मारी गोली है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वही इस मामले में परिवार के भी बयान दर्ज किया जा रहे हैं।

    यह भी पढ़ें: मनाली में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, तेजधार हथियार से काट दिया गला; किराये के कमरे में रह रहे थे दोनों  