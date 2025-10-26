मनाली में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, तेजधार हथियार से काट दिया गला; किराये के कमरे में रह रहे थे दोनों 

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में मर्डर हो गया। मनाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोपित की पहचान 37 वर्षीय रोहित कुमार निवासी मंगलपुर, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) के रूप में हुई है। रोहित मनाली में पेंटर का काम करता है और अपनी पत्नी निधि तथा छोटी बेटी के साथ गांव अलेऊ में रामनाथ के मकान में किराये पर रह रहा था।