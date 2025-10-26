Language
    मनाली में पति ने कर दी पत्नी की हत्या, तेजधार हथियार से काट दिया गला; किराये के कमरे में रह रहे थे दोनों 

    By Davinder Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपी, रोहित कुमार, बिहार का रहने वाला है और मनाली में पेंटर का काम करता था। झगड़े के बाद उसने गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    मनाली में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में मर्डर हो गया। मनाली पुलिस थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    आरोपित की पहचान 37 वर्षीय रोहित कुमार निवासी मंगलपुर, जिला पश्चिम चंपारण (बिहार) के रूप में हुई है। रोहित मनाली में पेंटर का काम करता है और अपनी पत्नी निधि तथा छोटी बेटी के साथ गांव अलेऊ में रामनाथ के मकान में किराये पर रह रहा था।

    झगड़े के बाद काट दिया पत्नी का गला

    शनिवार को किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद रोहित ने गुस्से में आकर पत्नी का गला काटकर उसकी हत्या कर दी।

    पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार किया आरोपित

    घटना की सूचना मिलते ही मनाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपित को मौके से ही हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस कर रही मामले की जांच : डीएसपी

    डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

