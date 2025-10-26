Language
    हिमाचल में 592 शिक्षकों को डिमोट करने के नोटिस पर शिक्षक महासंघ ने जताया कड़ा एतराज, दे दी संघर्ष की चेतावनी

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    शिमला में, शिक्षा विभाग द्वारा 592 स्कूल प्रवक्ताओं को पदावनत करने के नोटिस पर शिक्षक महासंघ ने आपत्ति जताई है। महासंघ के पूर्व महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने इस कार्यवाही को अन्यायपूर्ण बताया और शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के 592 शिक्षकों को डिमोट करने के नोटिस का महासंघ ने विरोध किया है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से 592 स्कूल प्रवक्ता को डिमोट करने की तैयारी व नोटिस जारी करने पर महासंघ ने कड़ा एतराज जताया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डा. मामराज पुंडीर ने 592 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। 

    नोटिस शिक्षकों की गरिमा पर सीधा आघात

    प्रेस को जारी बयान में उन्होंने इसे शिक्षकों की गरिमा पर सीधा आघात बताते हुए कहा कि यह नोटिस उन शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देने जैसा है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और परिश्रम से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। 

    विभाग का अन्यायपूर्ण व दुर्भावनापूर्ण निर्णय

    पुंडीर ने कहा कि टीजीटी से प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके शिक्षकों को इस प्रकार एकतरफा रूप से कारण बताओ नोटिस जारी करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह प्रशासन की दुर्भावनापूर्ण नीति को भी दर्शाता है। 

    नोटिस को तुरंत निरस्त करे विभाग

    वर्षों की सेवा और नियमों के तहत की गई पदोन्नति को अब संदेह के घेरे में लाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मांग की कि इस नोटिस को तुरंत निरस्त किया जाए और शिक्षकों को मानसिक दबाव में डालने के बजाय उनके हितों की रक्षा की जाए। 

    संघर्ष की चेतावनी दी

    साथ ही डॉ. पुंडीर ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों पर कोई आंच आती है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राज्यभर में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा।

