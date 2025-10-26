हिमाचल में 592 शिक्षकों को डिमोट करने के नोटिस पर शिक्षक महासंघ ने जताया कड़ा एतराज, दे दी संघर्ष की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से 592 स्कूल प्रवक्ता को डिमोट करने की तैयारी व नोटिस जारी करने पर महासंघ ने कड़ा एतराज जताया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डा. मामराज पुंडीर ने 592 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर गहरा रोष व्यक्त किया है।

नोटिस शिक्षकों की गरिमा पर सीधा आघात प्रेस को जारी बयान में उन्होंने इसे शिक्षकों की गरिमा पर सीधा आघात बताते हुए कहा कि यह नोटिस उन शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना देने जैसा है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और परिश्रम से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।