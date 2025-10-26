हिमाचल का जवान देश के लिए बलिदान, बुजुर्ग माता-पिता का सहारा छिना; मासूम बिटिया अब किस बोलेगी पापा

जागरण टीम, मनाली। हिमाचल प्रदेश का जवान देश के लिए बलिदान हो गया है। जिला कुल्लू के मनाली के शिरढ़ क्षेत्र के रहने वाले जवान इंद्र सिंह हिसार में तैनात थे, तीन-चार दिन पहले ही वह महाराष्ट्र से हिसार ट्रांसफर हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जा रहा है सैनिक को हृदयाघात हुआ है। कुछ दिन पहले हिसार में ज्वाइनिंग दी थी। इस बीच अचानक उनके निधन की सूचना से परिवार सदमे में है। परिवार के सदस्य खुश थे कि वह अब घर से नजदीक आ गए हैं। लेकिन अचानक निधन की सूचना ने परिवार को तोड़ दिया है।

दो बहनों के इकलौते भाई थे इंद्र सिंह इंद्र सिंह की उम्र 37 साल की थी, उनकी एक बेटी भी है और दो बहने हैं। उनके पिता तुलसी राम वन विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और माता गृहणी हैं। पत्नी और बेटी रो-रोकर बेहाल पत्नी और बेटी का रो रोकर बुरा हाल है। मासूम के सिर से पिता का साा उठ गया है। वहीं पत्नी इस उम्र में विधवा हो गई। माता-पिता भी सदमे में हैं। बुजुर्ग माता पिता का इकलौता सहारा छिन गया है। इंद्र सिंह उनका इकलौता बेटा था।