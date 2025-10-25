Himachal: शिमला में 5 साल के बच्चे को बचाने के लिए खूंखार तेंदुए से भिड़ गया पिता, जबड़े से छीन लाया जिगर का टुकड़ा

संवाद सूत्र, नेरवा (शिमला)। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पांच साल के बच्चे को बचचाने के लिए पिता तेंदुए से भिड़ गया। चौपाल उपमंडल की पंचायत देवत के गांव कोठमल में शुक्रवार रात तेंदुए ने पांच वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया। इससे बच्चा घायल हुआ है।

बच्चे को बचाने के लिए पिता सिकंदर तेंदुए से भिड़ गया। उसने तेंदुए को भागने पर मजबूर कर दिया। इस हमले में बच्चे की पीठ और कंधे पर चोटें आई हैं। बच्चे को सिविल अस्पताल चौपाल ले जाया गया। जहां पर डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद आइजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम मौके पर भेज दी है। विभाग ने तीन जगह पिंजरे लगाए वन मंडलाधिकारी चौपाल जंगवीर दुल्टा ने लोगों से रात के समय बाहर नहीं निकलने और सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए टीम मौके पर भेज दी है। तीन जगह पिंजरे लगाए गए हैं।