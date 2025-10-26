Language
    Himachal: मनाली में कॉटेज में भड़की आग, आसपास के होटलों में ठहरे पर्यटक भी सहमे; भागकर बाहर निकले, VIDEO

    By JASWANT THAKUREdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:41 PM (IST)

    मनाली में एक कॉटेज में आग लगने से आसपास के होटलों में ठहरे पर्यटक डर गए और भागकर बाहर निकल आए। आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पर्यटकों में अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और स्थानीय प्रशासन आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है।

    मनाली के शुरू में कॉटेज में भड़की आग व मौके पर जुटी भीड़।

    जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली में रविवार दोपहर एक कॉटेज में आग भड़क गई। मनाली के शुरू में यह हादसा हुआ है। आग लगने की घटना से आसपास के काटेज व होटल में भी अफरा तफरी मच गई।

    आनन फानन में पर्यटक बाहर निकल आए। वीकेंड होने के कारण मनाली में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। पर्यटन नगरी में पर्यटकों की काफी भीड़ है। 

    आग लगने की घटना से पर्यटक भी सहम गए। आसपास के होटलों में ठहरे पर्यटक भी तुरंत बाहर आ गए। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। 

    मनाली शहर से चार किलोमीटर दूर घटनास्थल

    पर्यटन नगरी मनाली से चार किमी दूर शूरू गांव में यह हादसा हुआ है। यहां एक निजी काटेज में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग घटनास्थल की ओर भागे।

    दमकल टीम के पहुंचने तक आग ने काटेज चारों ओर से घेर लिया

    सूचना मिलते ही मनाली से अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचने तक आग ने काटेज को चारों ओर से घेर लिया था। अग्निशमन विभाग की टीम ग्रामीणों के सहयोग से आग को काबू पाने में जुटी हुई है।

    काटेज में चौकीदार ही था मौके पर

    काटेज मनाली के पर्यटन कारोबारी ऋतु राज वर्मा की है। आग लगने के समय उनका परिवार काटेज में नहीं था। काटेज में चौकीदार ही रह रहा था। अग्निशमन विभाग मनाली के प्रभारी शरणपत ने बताया कि आग से जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पाया जा रहा है।

     

