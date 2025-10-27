Language
    हिमाचल में गुंडागर्दी से दहशत, पुलिस थाने के पास HRTC बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला, दो गाड़ियों में आए थे हमलावर

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:26 AM (IST)

    कांगड़ा के गगल में पुलिस थाने के पास HRTC बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर टैक्सी सवार हमलावरों ने हमला किया। पठानकोट-मंडी राजमार्ग पर हुई इस घटना में सवारियों में दहशत फैल गई। हमलावरों ने ड्राइवर और कंडक्टर की वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज से जांच कर रही है। यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

    गगल पुलिस थाना के पास तोड़ी गई बस व हमले के बाद सहमी हुई सवारियां। जागरण

    प्रमोद सैनी, गगल (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश असमाजिक तत्व बेखौफ हो गए हैं। जिला कांगड़ा में पुलिस थाने के पास ही गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। टैक्सी में सवार होकर आए हमलावरों ने बस कंडक्टर और ड्राइवर को पीट दिया। इस दौरान सवारियां बुरी तरह से सहम गईं। 

    पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगल पुलिस थाने के समीप रविवार रात करीब 8:30 बजे पठानकोट से बैजनाथ जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक पर दो टैक्सियों में सवार होकर आए लोगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने चालक और परिचालक की वर्दी भी फाड़ दी। आरोपित टैक्सियों में सवार होकर आए थे।

    बस को ओवरटेक कर रही थी टैक्सियां

    टैक्सियां गगल से राजोल की ओर जा रही थीं और बस को ओवरटेक कर रही थीं। गगल थाने के समीप टैक्सियों में सवार लोगों ने बस को रोक दिया और अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने पहले चालक तिलक राज को खींचा और फिर कंडक्टर दामोदर दास पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों की वर्दी फाड़ दी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। 

    47 सवारियां थीं बस में

    हमले के समय बस में करीब 47 सवारियां थी। बस में बैठे यात्रियों अंकुश और चंदन ने बताया कि उन्होंने हमलावरों से चालक और परिचालक को बचाने करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने अत्यधिक नशा किया था, जिससे बस में बैठे अन्य यात्री डर गए। घटना के तुरंत बाद सभी सवारियों को दूसरी बस के माध्यम से गंतव्य पर भेजा।

    सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

    गगल पुलिस थाने के जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सुदेश कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया और कार्रवाई शुरू की। उन्होंने बताया कि चालक-परिचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द हमलावरों को सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से सहायता से ढूंढ लिया जाएगा। 


    यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में

    इस प्रकार की घटनाएं न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को भी खतरे में डालती हैं। स्थानीय निवासियों ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। 

    पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दें। इस घटना ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है।