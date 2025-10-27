हिमाचल में गुंडागर्दी से दहशत, पुलिस थाने के पास HRTC बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला, दो गाड़ियों में आए थे हमलावर

प्रमोद सैनी, गगल (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश असमाजिक तत्व बेखौफ हो गए हैं। जिला कांगड़ा में पुलिस थाने के पास ही गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। टैक्सी में सवार होकर आए हमलावरों ने बस कंडक्टर और ड्राइवर को पीट दिया। इस दौरान सवारियां बुरी तरह से सहम गईं।

पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगल पुलिस थाने के समीप रविवार रात करीब 8:30 बजे पठानकोट से बैजनाथ जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के चालक और परिचालक पर दो टैक्सियों में सवार होकर आए लोगों ने हमला कर दिया। आरोपितों ने चालक और परिचालक की वर्दी भी फाड़ दी। आरोपित टैक्सियों में सवार होकर आए थे।

बस को ओवरटेक कर रही थी टैक्सियां टैक्सियां गगल से राजोल की ओर जा रही थीं और बस को ओवरटेक कर रही थीं। गगल थाने के समीप टैक्सियों में सवार लोगों ने बस को रोक दिया और अंदर घुस गए। इस दौरान उन्होंने पहले चालक तिलक राज को खींचा और फिर कंडक्टर दामोदर दास पर हमला कर दिया। हमलावरों ने दोनों की वर्दी फाड़ दी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए।

47 सवारियां थीं बस में हमले के समय बस में करीब 47 सवारियां थी। बस में बैठे यात्रियों अंकुश और चंदन ने बताया कि उन्होंने हमलावरों से चालक और परिचालक को बचाने करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपितों ने अत्यधिक नशा किया था, जिससे बस में बैठे अन्य यात्री डर गए। घटना के तुरंत बाद सभी सवारियों को दूसरी बस के माध्यम से गंतव्य पर भेजा।