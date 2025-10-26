Language
    HRTC बसों में चलेगा हिम परिवहन कार्ड, किराये में मिलेगी छूट; निगम ने तैयार किया पोर्टल

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) ने हिम परिवहन कार्ड योजना शुरू की है, जिससे यात्रियों को किराये में छूट मिलेगी। निगम ने एक पोर्टल भी बनाया है, जिससे कार्ड बनवाना आसान होगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती परिवहन सुविधा देना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।

    हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में हिम कार्ड चलेगा। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) अब हिम परिवहन कार्ड आरंभ करने जा रहा है। निश्शुल्क और रियायती यात्रा करने वालों के लिए भी यह कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। इसके बदले में पहले वर्ष 200 रुपये चुकाने होंगे। पहले यह व्यवस्था नहीं थी।

    निगम प्रबंधन ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी फाइल भेज दी है और कार्ड की लांचिग के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है।

    आने वाले नए साल में पहली जनवरी से कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस कार्ड पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने के बाद एक्टिवेट किया जाएगा।

    कार्ड पहले तैयार होंगे

    कार्ड पहले तैयार कर दिए जाएंगे। कार्ड निगम कार्यालय, बस अड्डा सहित आनलाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा। निगम प्रबंधन एक-दो दिन में इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी करने वाला है। सितंबर में एचआरटीसी निदेशक मंडल ने इस कार्ड को बनाने की मंजूरी दी थी। कार्ड आनलाइन बनाए जाएंगे। पहले साल कार्ड 200 रुपये में बनेगा। इसकी वैधता एक वर्ष की होगी। दूसरे वर्ष फिर 150 रुपये में रिन्यू होगा। यदि कोई इसकी होम डिलीवरी चाहता है तो डाक के जरिए घर तक भी कार्ड पहुंच जाएगा। इसके 42 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। निगम प्रबंधन ने इसके लिए डाक विभाग के साथ करार कर लिया है। 

    यूनिफाइड डिजिटल पास होगा

    निगम प्रबंधन का कहना है कि बसों में ग्रीन कार्ड पर 25, सम्मान कार्ड पर 30 व स्मार्ट कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। यह कार्ड जारी रहेंगे व इनमें पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। यह यूनिफाइड डिजिटल पास होगा, जिसे मशीन में टैप करने के बाद व्यक्ति की पहचान सामने आ जाएगी। इससे एचआरटीसी साल में करीब 12 करोड़ रुपये की राशि कमाएगा।

    एचआरटीसी 28 श्रेणियों में रियायती सफर की देता है सुविधा

    एचआरटीसी 28 श्रेणियों के यात्रियों को रियायती सफर की सुविधा देता है। इनमें से 17 श्रेणियों को निश्शुल्क यात्रा सुविधा है। इन सभी श्रेणियों को यह कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। इसमें पुलिस, प्रेस, दिव्यांग व कैंसर मरीज सहित अन्य श्रेणियां शामिल हैं। उनका पूरा रिकार्ड इस कार्ड के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा कि कितना सफर उन्होंने साल में किया है।

    कार्ड के होंगे ये लाभ

    इस कार्ड के कई लाभ हैं। यह डिजिटल कार्ड होगा, जो एटीएम की तरह बसों में यात्रा के दौरान पेमेंट के लिए चलेगा। किराया देने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल करने पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। चाहे किसी यात्री के पास ग्रीन, स्मार्ट व सम्मान कार्ड भी न हो। दूसरा कैशबैक भी इसमें मिलेगा। 10 हजार रुपये का सफर जब हो जाएगा तो दो हजार तक का कैशबैक मिलेगा।


    कैशबैक के लिए निगम ने अलग-अलग स्लैब बनाए हैं। यह कार्ड एक वालेट की तरह काम करेगा। निगम के पास इसका पूरा रिकार्ड रहेगा कि यात्री ने सफर के दौरान कार्ड से कितनी पेमेंट की है। उसके वालेट में ही कैशबैक आ जाएगा।

    हिम बस कार्ड बनाने के लिए औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है। पहली जनवरी से यह कार्ड बनाने शुरू कर दिए जाएंगे।
    -आरडी नजीम, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन।

