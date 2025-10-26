HRTC बसों में चलेगा हिम परिवहन कार्ड, किराये में मिलेगी छूट; निगम ने तैयार किया पोर्टल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) अब हिम परिवहन कार्ड आरंभ करने जा रहा है। निश्शुल्क और रियायती यात्रा करने वालों के लिए भी यह कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। इसके बदले में पहले वर्ष 200 रुपये चुकाने होंगे। पहले यह व्यवस्था नहीं थी।

निगम प्रबंधन ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी फाइल भेज दी है और कार्ड की लांचिग के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। आने वाले नए साल में पहली जनवरी से कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस कार्ड पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने के बाद एक्टिवेट किया जाएगा। कार्ड पहले तैयार होंगे कार्ड पहले तैयार कर दिए जाएंगे। कार्ड निगम कार्यालय, बस अड्डा सहित आनलाइन भी प्राप्त किया जा सकेगा। निगम प्रबंधन एक-दो दिन में इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी करने वाला है। सितंबर में एचआरटीसी निदेशक मंडल ने इस कार्ड को बनाने की मंजूरी दी थी। कार्ड आनलाइन बनाए जाएंगे। पहले साल कार्ड 200 रुपये में बनेगा। इसकी वैधता एक वर्ष की होगी। दूसरे वर्ष फिर 150 रुपये में रिन्यू होगा। यदि कोई इसकी होम डिलीवरी चाहता है तो डाक के जरिए घर तक भी कार्ड पहुंच जाएगा। इसके 42 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। निगम प्रबंधन ने इसके लिए डाक विभाग के साथ करार कर लिया है।

यूनिफाइड डिजिटल पास होगा निगम प्रबंधन का कहना है कि बसों में ग्रीन कार्ड पर 25, सम्मान कार्ड पर 30 व स्मार्ट कार्ड पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती है। यह कार्ड जारी रहेंगे व इनमें पहले की तरह छूट मिलती रहेगी। यह यूनिफाइड डिजिटल पास होगा, जिसे मशीन में टैप करने के बाद व्यक्ति की पहचान सामने आ जाएगी। इससे एचआरटीसी साल में करीब 12 करोड़ रुपये की राशि कमाएगा।

एचआरटीसी 28 श्रेणियों में रियायती सफर की देता है सुविधा एचआरटीसी 28 श्रेणियों के यात्रियों को रियायती सफर की सुविधा देता है। इनमें से 17 श्रेणियों को निश्शुल्क यात्रा सुविधा है। इन सभी श्रेणियों को यह कार्ड बनाना अनिवार्य होगा। इसमें पुलिस, प्रेस, दिव्यांग व कैंसर मरीज सहित अन्य श्रेणियां शामिल हैं। उनका पूरा रिकार्ड इस कार्ड के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा कि कितना सफर उन्होंने साल में किया है।