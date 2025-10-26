हिमाचल पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा के दौरान क्रैश हुआ सर्वर, 8 साल बाद आयोजित टेस्ट स्थगित; 4400 जवान पहुंचे थे सेंटर
हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बी-1 पदोन्नति परीक्षा सर्वर क्रैश होने के कारण स्थगित कर दी गई। यह परीक्षा प्रदेश के 14 केंद्रों में होनी थी, जिसमें लगभग 4400 जवान शामिल होने वाले थे। आठ साल के अंतराल के बाद यह परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जिसके माध्यम से 877 हेड कांस्टेबल के पद भरे जाने थे।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल की बी-1 परीक्षा सर्वर क्रैश होने की वजह से स्थगित हो गई है। अब नई तिथि जल्द जारी होगी। रविवार को यह परीक्षा प्रदेश के 14 केंद्रों में आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही सर्वर क्रैश हो गया। इस करण परीक्षा आयोजित ही नहीं हो सकी। परीक्षा देने के लिए 4400 के करीब जवान पहुंचे थे।
14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे
प्रदेश में पुलिस जवानों की पदोन्नति के लिए अयोजित की जाने वाली बी-वन परीक्षा के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहले 21 सितंबर को पुलिस विभाग की बी-वन की परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन प्रदेश में भारी बारिश के कारण पुलिस विभाग की बी-वन की परीक्षा में बदलाव किया गया और परीक्षा को 26 अक्टूबर को प्रस्तावित किया गया।
8 साल के इंतजार के बाद आयोजित हुई थी परीक्षा
कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए यह परीक्षा आयोजित होती है। पिछले कई सालों से परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा था। सरकार ने इस टेस्ट को आयोजित करने की मंजूरी दी थी। पुलिस विभाग में करीब आठ साल बाद बी-वन परीक्षा का अयोजन किया गया था।
877 जवान बनने थे हेड कांस्टेबल
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से आयोजित टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले जवानों में से ही 877 हेड कंस्टेबल के पद भरे जाने प्रस्तावित थे।
परीक्षा के एप में आ गई थी तकनीकी खामी
परीक्षा करवाने के लिए तैयार की गई एप्लीकेशन में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह परीक्षा नहीं हो पाई। एप्लीकेशन के क्रैश होने के कारण यह परीक्षा रविवार को नहीं हो पाई है। ऐसे में अब परीक्षा की अगली तिथि के बारे में पुलिस मुख्यालय की ओर से निर्णय लिया जाएगा।
शुरुआत में ही आ गई थी तकनीकी खामी
परीक्षा शुरू होते ही एप्लीकेशन में खराबी आनी शुरू हो गई है और बाद में एप्लीकेशन पूरी तरह से क्रैश हो गई। इसके बाद अगली परीक्षा को रद करना पड़ा।
परीक्षा केंद्र में इंतजार करते रहे जवान
बताया जा रहा है कि परीक्षा देने के लिए गए जवान दिन पर परीक्षा केंद्रों में एप्लीकेशन ठीक होने का इंतजार करते रहे है, लेकिन एप्लीकेशन ठीक नहीं हो पाई। ऐसे में एक बार पुलिस जवानों की पदोन्नती के सपनों पर ब्रेक लग गई है। अब पुलिस जवानों को परीक्षा का अगली तिथि का इंतजार करना होगा।
जुब्बड़हट्टी में पहुंचे थे 650 जवान
शिमला जिला के जुब्बड़हट्टी में यह परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो गई थी। परीक्षा के लिए जिलेभर से 650 जवान पहुंचे थे। पहले चरण की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होनी थी और दूसरे चरण की परीक्षा 3 बजे से पांच बजे तक होनी थी।
दो शिफ्ट में होनी थी परीक्षा
डीजीपी अशोक तिवारी ने बताया कि 4,461 आरक्षियों की पदोन्नति के लिए बी-1 परीक्षा, 2025 आयोजित की गई थी। इसे दो चरणों में आयोजित किया गया था। प्रातःकालीन चरण में 2,696 उम्मीदवारों तथा सायंकालीन चरण में 1,765 उम्मीदवारों को शामिल किया गया था। हालांकि, परीक्षा के दौरान कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न होने के कारण, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के दृष्टिगत परीक्षा प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ा।
हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इससे प्रतिभागी अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया गया। नई तिथि का निर्धारण तकनीकी समस्याओं के समाधान के पश्चात् शीघ्र घोषित किया जाएगा।
