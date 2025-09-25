Language
    शिमला में नौकर के हवाले घर छोड़कर जागरण में चला गया परिवार, वापस लौटा तो नेपाली दंपती लगा चुका था लाखों का चूना

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:36 PM (IST)

    Shimla news शिमला के ढली क्षेत्र में एक परिवार के जागरण में जाने के बाद उनके घर में काम करने वाले नौकर दंपती ने लाखों की नकदी और ज्वेलरी चुरा ली। पीड़ित परिवार ने ढली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शिमला में लाखों की नकदी एवं ज्वलेरी चुराकर नौकर दंपती फरार हो गया। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla news, राजधानी शिमला के ढली क्षेत्र में लाखों रुपये की नकदी एवं ज्वेलरी की चोरी का मामला आया है। नवरात्र में परिवार को रात को एक घर में माता के जागरण में गया था। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर घर से नौकर दंपती ने चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए।

    इस बारे में पीड़ित परिवार की ओर से ढली थाना में शिकायत दी गई है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब दोनों की तलाश की जा रही है।

    नौ महीने पहले रखे थे काम पर

    नौकर दंपती को 9 महीने पहले घर में काम पर रखा था। उन्होंने उसी घर को निशाना बनाया और मौका पाकर तीन लाख रुपये से अधिक का सामान नकदी सहित चुरा ले गए, इसमें ज्वेलरी भी शामिल है।

    नेपाल मूल के हैं पति-पत्नी

    पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर फरार दंपती की तलाश शुरू कर दी है। यह शिकायत 42 वर्षीय विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय दया राम, निवासी गांव नोहा, डाकघर डब्लू, तहसील जुंगा, जिला शिमला के बयान पर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि नेपाल मूल का दंपती प्रकाश और उसकी पत्नी निर्मला उसके घर में काम कर रहे थे।

    अंदर से बंद था दंपती का दरवाजा

    23 सितंबर की रात वह अपने परिवार के साथ मां के जागरण में गौड़ा गया था और करीब रात एक बजे घर लौट आया। उस समय सब कुछ सामान्य था और परिवार ने घर में आराम किया। अगली सुबह करीब 7:30 बजे जब उसने नेपाली दंपती के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद था। प्रकाश के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे उसे शक हुआ।

    पत्नी का मंगलसूत्र भी चुरा ले गए शातिर

    इसके बाद जब घर की अलमारी की जांच की गई तो पाया गया कि उसका ताला तोड़कर करीब 90 हजार रुपये नकद, 17 ग्राम सोने की चेन और उसकी पत्नी का मंगलसूत्र (जिसकी चेन सोने की नहीं थी) चोरी हो चुका था। चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग तीन लाख पंद्रह हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार नेपाली दंपती की तलाश तेज कर दी गई है।

