शिमला में नौकर के हवाले घर छोड़कर जागरण में चला गया परिवार, वापस लौटा तो नेपाली दंपती लगा चुका था लाखों का चूना

Shimla news शिमला के ढली क्षेत्र में एक परिवार के जागरण में जाने के बाद उनके घर में काम करने वाले नौकर दंपती ने लाखों की नकदी और ज्वेलरी चुरा ली। पीड़ित परिवार ने ढली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla news, राजधानी शिमला के ढली क्षेत्र में लाखों रुपये की नकदी एवं ज्वेलरी की चोरी का मामला आया है। नवरात्र में परिवार को रात को एक घर में माता के जागरण में गया था। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर घर से नौकर दंपती ने चोरी को अंजाम दिया और फरार हो गए।

इस बारे में पीड़ित परिवार की ओर से ढली थाना में शिकायत दी गई है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब दोनों की तलाश की जा रही है। नौ महीने पहले रखे थे काम पर नौकर दंपती को 9 महीने पहले घर में काम पर रखा था। उन्होंने उसी घर को निशाना बनाया और मौका पाकर तीन लाख रुपये से अधिक का सामान नकदी सहित चुरा ले गए, इसमें ज्वेलरी भी शामिल है।

नेपाल मूल के हैं पति-पत्नी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर फरार दंपती की तलाश शुरू कर दी है। यह शिकायत 42 वर्षीय विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय दया राम, निवासी गांव नोहा, डाकघर डब्लू, तहसील जुंगा, जिला शिमला के बयान पर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि नेपाल मूल का दंपती प्रकाश और उसकी पत्नी निर्मला उसके घर में काम कर रहे थे।

अंदर से बंद था दंपती का दरवाजा 23 सितंबर की रात वह अपने परिवार के साथ मां के जागरण में गौड़ा गया था और करीब रात एक बजे घर लौट आया। उस समय सब कुछ सामान्य था और परिवार ने घर में आराम किया। अगली सुबह करीब 7:30 बजे जब उसने नेपाली दंपती के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह अंदर से बंद था। प्रकाश के मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे उसे शक हुआ।