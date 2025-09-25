Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Himachal: सास के शव से लिपटकर रोते हुए बहू ने भी त्याग दिए प्राण, एक साथ उठी दोनों की अर्थी; सदमे में पूरा परिवार

    By Ravi Thakur Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:43 PM (IST)

    Himachal Pradesh Hamirpur News हमीरपुर जिले के जाहू गांव में सास की मौत के एक घंटे बाद बहू ने भी प्राण त्याग दिए। 85 वर्षीय सास दमोदरी का निधन होने पर बहू रेशमा शव से लिपटकर रोने लगी और बेहोश हो गई जिसके बाद उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। सास और बहू में गहरा प्रेम था।

    prefferd source google
    Hero Image
    हमीरपुर में सास-बहू की एक साथ मौत के बाद विलाप करते स्वजन।

    संवाद सहयोगी, जाहू (हमीरपुर)। Himachal Pradesh Hamirpur News, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में सास की मौत के बाद बहू ने भी प्राण त्याग दिए। भोरंज उपमंडल के जाहू गांव में यह दिल दहला देने वाली घटना घटी है। जब सास की मौत के केवल एक घंटे बाद बहू की भी मृत्यु हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ ही किया गया। एक ही आंगन से दोनों की एक साथ अर्थी उठी, जिसे देखकर परिजन और ग्रामीण गमगीन हो गए। ग्रामीणों के अनुसार 85 वर्षीय दमोदरी का बुधवार शाम 7 बजे निधन हो गया था। वह कुछ दिन से अस्वस्थ थी व उन्होंने प्राण त्याग दिए।

    शव से लिपटकर रोने लगी बहू और हो गई बेसुध

    सास की मृत्यु के बाद उनकी बहू रेशमा पत्नी कश्मीर सिंह शव से लिपटकर रोने लगी। इसी दौरान बहू बेहोश हो गई। स्वजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    सास और बहू में था बहुत लगाव

    स्थानीय लोगों ने बताया कि सास और बहू के बीच गहरा प्रेम और लगाव था और सास के निधन का सदमा बहू सहन नहीं कर पाई। दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ वीरवार को गांव के श्मशानघाट पर पर एक ही चिता पर हुआ।

    मां और पत्नी के एक साथ गुजरने से सदमे में कश्मीर सिंह

    बहू का पति कश्मीर सिंह पहले ही बीमार है और पत्नी व मां की एक साथ मौत ने उन पर दुखों का पहाड़ ढहा दिया है। कश्मीर सिंह भी बेसुध हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या अनहोनी उनके साथ घट गई।

    सदमे में लोग, विधायक ने भी जताया दुख

    विधायक सुरेश कुमार ने दोनों की एक साथ मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। विधायक के अलावा अन्य प्रबुद्ध लोगाें ने भी इस घटना पर दुख जताया है। इस अनहोनी से हर कोई सदमे में है। 

    यह भी पढ़ें- Una Murder: प्रेम संबंध, ...कोर्ट मैरिज और फिर मिली अधजली लाश, पति और चाचा की गिरफ्तारी खोलेगी हत्या का राज

    यह भी पढ़ें- ऊना में युवती से दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद एसडीएम नहीं पहुंचे कार्यालय, परिसर में खड़ी है गाड़ी