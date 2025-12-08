शिमला शहर में लगी हैं 16 हजार स्ट्रीट लाइट, अधिकतर पड़ी हैं लंबे समय से खराब, अब नगर निगम ने तलब किए कंपनी अधिकारी
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सर्दियों में लोगों को स्ट्रीट लाइट के खराब होने के कारण समस्या का सामना न करना पड़े। इसके लिए मेयर सुरेंद्र चौहान ने कंपनी को तलब किया है। कंपनी को शहर में लगी सभी स्ट्रीट लाइट को ठीक करने और नई 1000 स्ट्रीट लाइट कहां लगानी है, इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे मेयर कंपनी के अधिकारियों से बैठक करेंगे।
राजधानी शिमला व उपनगरों में करीब 16000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। सर्दियों में लाइट खराब होने के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। राजधानी में निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को देर रात पहुंचने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लोगों को स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण हादसों से भी जूझना पड़ता है।
सोलर लाइट भी खराब
शहर में बिजली व सोलर से संचालित स्ट्रीट लाइट काफी समय से खराब हैं। पहले बिजली से चलने वाली स्ट्रीट लाइट काफी खराब थी। अब सोलर लाइट भी खराब होने से लोगों की परेशानी बढ़ी है।
लाइट खराब होने से लोगों का घर पहुंचना मुश्किल
पार्षदों ने प्रशासन के समक्ष स्ट्रीट लाइट का मामला उठाया था। इसलिए बैठक बुलाने का फैसला लिया था। निगम की मासिक बैठक में पार्षदों ने आरोप लगाया था कि लाइट खराब होने के कारण लोगों को घर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई स्थानों पर तो इससे दुर्घटना की आशंका तक बनी रहती है।
