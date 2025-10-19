Shimla News: ठियोग में रात 12 बजे महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ने लगा युवक, पड़ोसियों ने बचाई इज्जत
शिमला के ठियोग में एक युवक ने रात 12 बजे एक महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया और महिला को बचाया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सूत्र, ठियोग (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के ठियोग में किराये के कमरे में रह रही महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक आरोपित ने महिला के कमरे में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। महिला इस हरकत से बुरी तरह से घबरा गई।
इस बारे में ठियोग थाना में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपित युवक के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्तमान में वह बतौर किरायेदार ठियोग में रहती है। शुक्रवार रात को करीब 12 बजे एक युवक की ओर से जबरदस्ती उसके घर में घुसने का प्रयास किया गया।
दरवाजे को तोड़ने का प्रयास
आरोपित करीब 20 मिनट तक दरवाजे को अंदर की ओर धकेलता रहा और तोड़ने का भी प्रयास किया। इसके बाद महिला ने अपनी माता और मकान मालिक को फोन किया और मदद मांगी। इसके बाद पड़ोसियों की सहायता से महिला को बचाया गया।
लोगों के जागने पर भाग निकला आरोपित
लोगों के जाग जाने और शोर मचाने पर आरोपित युवक मौके से फरार हो गया। इस मामले में पूछताछ करने पर मकान मालिक ने आरोपित युवक की पहचान दलीप उर्फ मोनू गांव टिक्करी डाकघर जैस तहसील ठियोग के रूप में हुई है।
