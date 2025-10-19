Shimla News: ठियोग में रात 12 बजे महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ने लगा युवक, पड़ोसियों ने बचाई इज्जत

संवाद सूत्र, ठियोग (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के ठियोग में किराये के कमरे में रह रही महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक आरोपित ने महिला के कमरे में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। महिला इस हरकत से बुरी तरह से घबरा गई।



इस बारे में ठियोग थाना में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपित युवक के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है।



महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्तमान में वह बतौर किरायेदार ठियोग में रहती है। शुक्रवार रात को करीब 12 बजे एक युवक की ओर से जबरदस्ती उसके घर में घुसने का प्रयास किया गया।