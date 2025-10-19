Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Shimla News: ठियोग में रात 12 बजे महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ने लगा युवक, पड़ोसियों ने बचाई इज्जत

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    शिमला के ठियोग में एक युवक ने रात 12 बजे एक महिला के कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया और महिला को बचाया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला के ठियोग में महिला से बदसलूकी का मामला सामने आया है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सूत्र, ठियोग (शिमला)। हिमाचल प्रदेश में शिमला जिले के ठियोग में किराये के कमरे में रह रही महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक आरोपित ने महिला के कमरे में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया। महिला इस हरकत से बुरी तरह से घबरा गई।

    इस बारे में ठियोग थाना में पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब आरोपित युवक के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जा रही है। 

    महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्तमान में वह बतौर किरायेदार ठियोग में रहती है। शुक्रवार रात को करीब 12 बजे एक युवक की ओर से जबरदस्ती उसके घर में घुसने का प्रयास किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरवाजे को तोड़ने का प्रयास

    आरोपित करीब 20 मिनट तक दरवाजे को अंदर की ओर धकेलता रहा और तोड़ने का भी प्रयास किया। इसके बाद महिला ने अपनी माता और मकान मालिक को फोन किया और मदद मांगी। इसके बाद पड़ोसियों की सहायता से महिला को बचाया गया।

    लोगों के जागने पर भाग निकला आरोपित

    लोगों के जाग जाने और शोर मचाने पर आरोपित युवक मौके से फरार हो गया। इस मामले में पूछताछ करने पर मकान मालिक ने आरोपित युवक की पहचान दलीप उर्फ मोनू गांव टिक्करी डाकघर जैस तहसील ठियोग के रूप में हुई है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: दीवाली पर पंजाब से लाई जा रही 200 KG मिलावटी मिठाई पकड़ी, प्रशासन ने हाईवे पर फेंकवाई; बसों की भी चेकिंग 

    यह भी पढ़ें: शिमला में दीवाली पर अवैध शराब का कारोबार, पुलिस ने 243 बॉक्स सहित तीन लोग पकड़े