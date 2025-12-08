शिमला में जमीन धंसने की वजह आई सामने, केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम ने सौंपी रिपोर्ट; 3 जगह अत्याधिक संवेदनशील

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में जमीन धंसने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। ढली-कैथलीघाट फोरलेन निर्माण के दौरान लगातार सामने आ रही दरारों, भूस्खलन और स्थानीय इलाकों में जमीन खिसकने की शिकायतों के बीच केंद्र से आई दो सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त शिमला को सौंप दी है।



वरिष्ठ भू-विज्ञानियों की टीम ने ढली और आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत सर्वे किया है। टीम ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि कुछ स्थानों पर अत्यधिक कटिंग और ढलानों से छेड़छाड़ होने के कारण भूमि की स्थिरता प्रभावित हुई है।

रिपोर्ट में पाया गया कि तीन जगह अत्यधिक संवेदनशील हैं, जहां ढलान के खिसकने व भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल रिपोर्ट में केंद्रीय टीम ने यह भी उल्लेख किया कि फोरलेन निर्माण के दौरान बेंच कटिंग और सुरक्षा दीवार जैसी जरूरी तकनीकी सुरक्षा व्यवस्थाएं कई हिस्सों में पर्याप्त नहीं हैं। यदि इन क्षेत्रों में तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो मानसून के दौरान बड़े भूस्खलन की आशंका है।