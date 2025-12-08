Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला में जमीन धंसने की वजह आई सामने, केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम ने सौंपी रिपोर्ट; 3 जगह अत्याधिक संवेदनशील

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    शिमला में ढली-कैथलीघाट फोरलेन निर्माण के दौरान जमीन धंसने की घटनाओं की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय टीम ने पाया कि अत्यधिक कटिंग और ढलानों से छेड़छाड़ के ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला में जमीन धंसने से बस फंस गई थी। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में जमीन धंसने के मामले में जांच रिपोर्ट आ गई है। ढली-कैथलीघाट फोरलेन निर्माण के दौरान लगातार सामने आ रही दरारों, भूस्खलन और स्थानीय इलाकों में जमीन खिसकने की शिकायतों के बीच केंद्र से आई दो सदस्यीय विशेषज्ञ टीम ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त शिमला को सौंप दी है।

    वरिष्ठ भू-विज्ञानियों की टीम ने ढली और आसपास के क्षेत्रों में विस्तृत सर्वे किया है। टीम ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि कुछ स्थानों पर अत्यधिक कटिंग और ढलानों से छेड़छाड़ होने के कारण भूमि की स्थिरता प्रभावित हुई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट में पाया गया कि तीन जगह अत्यधिक संवेदनशील हैं, जहां ढलान के खिसकने व भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

    तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

    रिपोर्ट में केंद्रीय टीम ने यह भी उल्लेख किया कि फोरलेन निर्माण के दौरान बेंच कटिंग और सुरक्षा दीवार जैसी जरूरी तकनीकी सुरक्षा व्यवस्थाएं कई हिस्सों में पर्याप्त नहीं हैं। यदि इन क्षेत्रों में तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो मानसून के दौरान बड़े भूस्खलन की आशंका है।

    ड्रेनेज सिस्टम में खामियां

    केंद्रीय विशेषज्ञों ने रिपोर्ट में ड्रेनेज सिस्टम में गंभीर खामियों की ओर भी इशारा किया है। पानी का बहाव बिना वैज्ञानिक प्रबंधन के कटिंग साइट से नीचे की ओर जा रहा है। इससे घरों, खेतों और प्राकृतिक जलस्रोतों को खतरा बढ़ रहा है। मलबा निपटान स्थलों पर भी टीम ने नियमों के पालन न होने की बात कही, जिससे आसपास की भूमि पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। रिपोर्ट के आधार पर ही फोरलेन बनने का अगला भविष्य तय है।

    सरकार करेगी अंतिम निर्णय : डीसी

    उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट अब राज्य सरकार को भेजी जा रही है। फोरलेन का काम शुरू करना है या बंद, अंतिम निर्णय सरकार का होगा।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल: कानूनगो-पटवारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी, निशानदेही का 11 माह से एक भी सम्मन नहीं जारी; DC शिमला के सख्त निर्देश 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में HRTC सेवाएं बेहाल, डिपो में बसों के साथ चालकों की भी कमी, शिमला में क्लब कर दिए रूट