हिमाचल में सर्दी की आहट के साथ कालका-शिमला रेल में बढ़ी आक्यूपेंसी, 103 सुरंगें बनाती हैं सफर रोमांचक

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की आहट के साथ शिमला एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन पर भी पर्यटकों की आवाजाही में तेजी आई है। इन दिनों ट्रेन में 80 प्रतिशत तक बुकिंग चल रही है।

सर्दी में बढ़ जाता है रेल यात्रा का आकर्षण अभी उम्मीद है कि दिसंबर तक इसी प्रकार से ट्रेन में बुकिंग रहेंगी। पहाड़ी रेल यात्रा का आकर्षण हर साल सर्दियों में और भी बढ़ जाता है। धुंध, बर्फ, ठंडी हवाओं के बीच ट्रेन पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। इस नजारे को पर्यटक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।

वीकेंड पर बढ़े सैलानी ट्रेन में छुट्टियों और वीकेंड पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक इस मौसम में शिमला पहुंच रहे हैं। बहुत से सैलानी विशेष रूप से इस टॉय ट्रेन यात्रा का अनुभव लेने आते हैं। पहाड़ पर सुहावने सफर का आनंद लेने के लिए रेलगाड़ी के सफर को पर्यटक अधिक पसंद कर रहे हैं।