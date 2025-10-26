Language
    हिमाचल में सर्दी की आहट के साथ कालका-शिमला रेल में बढ़ी आक्यूपेंसी, 103 सुरंगें बनाती हैं सफर रोमांचक

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:19 PM (IST)

    शिमला में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे कालका-शिमला हेरिटेज रेल लाइन पर यात्रियों की संख्या में तेजी आई है। ट्रेनों में लगभग 80% बुकिंग चल रही है। पर्यटक धुंध और बर्फ के बीच पहाड़ी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। 103 सुरंगें इस यात्रा को और भी रोमांचक बनाती हैं, जिससे पर्यटक सड़क मार्ग के बजाय रेल यात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं।

    Hero Image

    शिमला कालका धरोहर ट्रैक पर रेल में सफर के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की आहट के साथ शिमला एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन पर भी पर्यटकों की आवाजाही में तेजी आई है। इन दिनों ट्रेन में 80 प्रतिशत तक बुकिंग चल रही है।

    सर्दी में बढ़ जाता है रेल यात्रा का आकर्षण

    अभी उम्मीद है कि दिसंबर तक इसी प्रकार से ट्रेन में बुकिंग रहेंगी। पहाड़ी रेल यात्रा का आकर्षण हर साल सर्दियों में और भी बढ़ जाता है। धुंध, बर्फ, ठंडी हवाओं के बीच ट्रेन पहाड़ों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। इस नजारे को पर्यटक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 

    वीकेंड पर बढ़े सैलानी

    ट्रेन में छुट्टियों और वीकेंड पर यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक इस मौसम में शिमला पहुंच रहे हैं। बहुत से सैलानी विशेष रूप से इस टॉय ट्रेन यात्रा का अनुभव लेने आते हैं। पहाड़ पर सुहावने सफर का आनंद लेने के लिए रेलगाड़ी के सफर को पर्यटक अधिक पसंद कर रहे हैं।   

    103 सुरंगें बनाती हैं सफर रोमांचक

    कालका-शिमला रेल मार्ग पर स्थित 103 सुरंगें पर्यटकों के सफर को काफी रोमांचक बना देती हैं। अधिकतर पर्यटक पारदर्शी डिब्बों में वादियों को निहारते हुए शिमला आना चाहते हैं। हालांकि रेलगाड़ी से शिमला पहुंचने के लिए बस व निजी वाहन से दोगुना समय लगता है, लेकिन पर्यटक रेलगाड़ी के सफर को अधिक पसंद कर रहे हैं।

    96 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चल रहीं 5 रेलगाड़ी

    सड़कों पर यातायात जाम और खुद वाहन चलाने की थकान से बचने के लिए भी पर्यटक रेलगाड़ी को प्राथमिकता देते हैं। करीब 96 किलोमीटर लंबे शिमला-कालका रेलमार्ग पर सात रेलगाड़ी चलती हैं लेकिन वर्तमान में पांच ही चल रही हैं। इस रेलमार्ग पर प्रथम श्रेणी का 300, चेयर कार का 265 व सामान्य 65 रुपये किराया है।

