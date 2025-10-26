हिमाचल के 7 स्टार वाइल्ड फ्लावर हाल होटल का संचालन इस नामी कंपनी को सौंपेगी सरकार, मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सेवन स्टार होटल का संचालन सरकार अब निजी कंपनी को सौंपेगी। शिमला जिले के मशोबरा में स्थित वाइल्ड फ्लावर हाल होटल के संचालन का कार्य सरकार होटल इंडस्ट्री से जुड़ी एक प्रतिष्ठित कंपनी को सौंपने जा रही है।



इसके लिए वैश्विक निविदा जारी करने की स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस मुद्दे पर गहन चर्चा के बाद निर्णय लिया गया।

लंबी लड़ाई के बाद अपने अधीन लिया है यह होटल राज्य सरकार ने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस होटल को अपने अधीन किया है। वर्तमान में होटल का संचालन ओबेराय समूह के स्वामित्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो सरकार को प्रति माह 1.78 करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है।

छह महीने यही कंपनी करेगी संचालन आगामी छह महीनों तक यह कंपनी होटल का संचालन जारी रखेगी, जबकि इस दौरान सरकार टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होटल का संचालन फरवरी 2026 तक का है।

ग्लोबल टेंडर बुलाएगी सरकार कैबिनेट में इस विषय पर चर्चा करते हुए उद्योग और संसदीय कार्य मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल सरकार होटल के दीर्घकालिक संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है, इसलिए ग्लोबल टेंडर करने का निर्णय लिया गया है।

मशोबरा में स्थित है सुंदर होटल यह होटल शिमला से 13 किलोमीटर दूर मशोबरा की पहाड़ियों में स्थित है और समुद्र तल से आठ हजार फीट की ऊंचाई पर बना है। यह ब्रिटिशकालीन स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है।