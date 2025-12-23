शिमला-कालका ट्रैक पर रफ्तार पकड़ेगी रेलगाड़ी, पावर कार का विशेष ट्रायल; ट्रेन संचालन में बड़े स्तर पर तकनीकी सुधार होगा

जागरण संवाददाता, शिमला। कालका-शिमला नैरो गेज सेक्शन पर एनजी पावर कार के डिटेल्ड ऑस्सिलेशन ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल मंगलवार सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परीक्षण पावर कार के लगेज और गार्ड कम्पार्टमेंट में संशोधन के बाद किया जा रहा है।



ट्रायल के दौरान ट्रेन को अधिकतम 28 किमी प्रति घंटे की गति से चलाया जाएगा। यह परीक्षण आरडीएसओ के दिशा-निर्देशों और पूर्व में जारी स्वीकृतियों के अनुरूप किया जा रहा है।

पावर कार सहित कोच शामिल रहेंगे ट्रायल विशेष ट्रेन कालका से शिमला के बीच निर्धारित सेक्शनों में रिकॉर्डिंग और नॉन-रिकॉर्डिंग रन करेगी। इसके लिए विशेष रूप से गठित ट्रेन संरचना में पावर कार सहित अन्य आवश्यक कोच शामिल रहेंगे। तकनीकी रूप से होगा निरीक्षण रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैक निरीक्षण, ब्रेकिंग सिस्टम की जांच, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया गया है। आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की जाएगी।

ट्रेनों के संचालन में तकनीकी सुधार होगा इस परीक्षण के सफल होने के बाद नैरो गेज ट्रेनों के संचालन में तकनीकी सुधार और सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जा सकेगा। इसके मुताबिक हेरीटेज रेलवे नैरो गेज ट्रैक पर टॉय ट्रेन अब 28 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेगी।

आरडीएसओ पहले से कर रही थी विचार रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) लखनऊ की टीम इस नैरोगेज ट्रैक पर साढ़े 22 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाने पर विचार पहले से ही कर रही थी।