Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला-कालका ट्रैक पर रफ्तार पकड़ेगी रेलगाड़ी, पावर कार का विशेष ट्रायल; ट्रेन संचालन में बड़े स्तर पर तकनीकी सुधार होगा

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:18 AM (IST)

    कालका-शिमला नैरो गेज सेक्शन पर एनजी पावर कार का डिटेल्ड ऑस्सिलेशन ट्रायल किया जाएगा।  रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पावर कार के लगेज और गार्ड कम्पार्टमे ...और पढ़ें

    Hero Image

    शिमला कालका ट्रैक पर ट्रेन सेवा रफ्तार पकड़ेगी। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। कालका-शिमला नैरो गेज सेक्शन पर एनजी पावर कार के डिटेल्ड ऑस्सिलेशन ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल मंगलवार सुबह 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार परीक्षण पावर कार के लगेज और गार्ड कम्पार्टमेंट में संशोधन के बाद किया जा रहा है।

    ट्रायल के दौरान ट्रेन को अधिकतम 28 किमी प्रति घंटे की गति से चलाया जाएगा। यह परीक्षण आरडीएसओ के दिशा-निर्देशों और पूर्व में जारी स्वीकृतियों के अनुरूप किया जा रहा है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पावर कार सहित कोच शामिल रहेंगे

    ट्रायल विशेष ट्रेन कालका से शिमला के बीच निर्धारित सेक्शनों में रिकॉर्डिंग और नॉन-रिकॉर्डिंग रन करेगी। इसके लिए विशेष रूप से गठित ट्रेन संरचना में पावर कार सहित अन्य आवश्यक कोच शामिल रहेंगे।

    तकनीकी रूप से होगा निरीक्षण

    रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैक निरीक्षण, ब्रेकिंग सिस्टम की जांच, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम और संचार व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया गया है। आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात की जाएगी।

    ट्रेनों के संचालन में तकनीकी सुधार होगा

    इस परीक्षण के सफल होने के बाद नैरो गेज ट्रेनों के संचालन में तकनीकी सुधार और सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जा सकेगा। इसके मुताबिक हेरीटेज रेलवे नैरो गेज ट्रैक पर टॉय ट्रेन अब 28 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। 

    आरडीएसओ पहले से कर रही थी विचार

    रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) लखनऊ की टीम इस नैरोगेज ट्रैक पर साढ़े 22 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाने पर विचार पहले से ही कर रही थी।

    23 से 28 होगी प्रति घंटा स्पीड

    कालका से शिमला की 96 किलोमीटर की दूरी ट्रेन 23 केएमपीएच की रफ्तार से औसतन 5 घंटे में तय करती है। अब इसकी स्पीड 28 किमी प्रति घंटा होने पर यह दूरी करीब 4.30 घंटे में तय हो सकेगी।

     

    यह भी पढ़ें: कांगड़ा कार्निवाल: बब्बू मान व कंवर ग्रेवाल मचाएंगे धमाल, 8 सांस्कृतिक संध्याएं होंगी; अंशदान का फैसला बदला 

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के स्कूलों में नए साल से बड़ा बदलाव, मोबाइल फोन व स्मार्ट वाच सहित 6 उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक; उल्लंघन पड़ेगा भारी 