    शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ ले सकेंगे पर्यटक, ट्रायल हुआ सफल, सेशन और सीजन के लिए फीस भी तय

    By Shikha Verma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:34 AM (IST)

    शिमला में पर्यटकों के लिए आइस स्केटिंग का इंतजार खत्म हुआ। ट्रायल सफल होने के बाद अब पर्यटक यहाँ स्केटिंग का आनंद ले सकेंगे। सेशन और सीजन के लिए फीस भ ...और पढ़ें

    शिमला में आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग करते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता शिमला। लंबे समय से स्केटिंग आरंभ होने का इंतजार कर रहे स्थानीय व बाहरी स्केटर के लिए खुशी की खबर है। चार दिसंबर यानी वीरवार से शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग का रोमांच शुरू हो जाएगा। रिंक में बर्फ जमने के बाद बुधवार सुबह स्केटिंग का ट्रायल हुआ और यह सफल रहा। पर्यटक भी यहां मस्ती कर सकेंगे।

    शाम के सेशन के लिए करना होगा इंतजार

    ट्रायल सफल होने के बाद अब स्केटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी शुरुआत में सुबह के सेशन में ही स्केटिंग होगी। शाम के सेशन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द शाम का सेशन भी शुरू हो जाएगा। 

    ऐसे में शिमला में पर्यटकों व स्थानीय स्केटर सुबह और शाम के समय स्केटिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। अब रिंक में पूरी तरह से बर्फ जम गई है। आइस स्केटिंग रिंक में सर्दियों के दौरान काफी संख्या में पर्यटक व युवा स्केटिंग करने के लिए पहुंचते हैं। 

    दिसंबर में शुरू होती है स्केटिंग

    हर साल आइस स्केटिंग रिंक में दिसंबर महीने में आइस स्केटिंग शुरू होती है। रिंक में अभी सिर्फ सदियों के दिनों में ही स्केटिंग कर पाते हैं। स्कूली बच्चों के लिए स्केटिंग विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र रहती है। पूरा साल वे इस सीजन का इंतजार करते हैं।

    गत वर्ष 10 दिसंबर से हुई थी शुरुआत

    स्केटिंग रिंक में इस साल जल्द आइस स्केटिंग का सेशन शुरू हो रहा है। पिछले साल 10 दिसंबर को आइस स्केटिंग का पहला सेशन शुरू हुआ था, लेकिन इस बार चार दिसंबर को आइस स्केटिंग का सेशन शुरू होगा। युवा व बच्चे बहुत समय से आइस स्केटिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। पिछले साल के मुकाबले इस बार छह दिन पहले यह सेशन शुरू हुआ है। 2024 में नौ दिसंबर को यहां पर ट्रायल हुआ था।

    अभी सुबह का ही सत्र होगा

    आइस स्केटिंग रिंक के महासचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि आज सुबह स्केटिंग का ट्रायल किया गया जो सफल रहा। उन्होंने कहा कि वीरवार सुबह से स्केटिंग के नियमित सत्र शुरू कर दिए जाएंगे। मौसम साफ रहा तो आने वाले दिनों में बर्फ की क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। फिलहाल सुबह के सत्र शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में जिमखाना का आयोजन भी किया जाता है।

    यह रहेगी फीस

    आइस स्केटिंग रिंक पर एक सेशन जैसे सुबह के लिए 300 रुपये फीस ली जाएगी। इसके अलावा पूरे सीजन की फीस 3000 रुपये तय है और कपल के लिए 3500 रुपये फीस है। 

