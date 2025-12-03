कांगड़ा के बाण गंगा घाट पर हरिद्वार की तर्ज पर मंत्रोच्चारण के बीच होगी संध्याकालीन आरती, न्यास तैनात करेगा पुजारी
संवाद सहयोगी, कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांगड़ा बाईपास में बाण गंगा घाट का लोकार्पण किया और हरिद्वार की तर्ज पर मंत्रोच्चारण के बीच संध्याकालीन आरती का आरंभ किया। यहां प्रतिदिन होने वाली आरती हजारों श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। 2.20 करोड़ रुपये की लागत से बने घाट के निर्माण में कैप्टन शैलेश रियालच फाउंडेशन का अहम योगदान रहा है।
फाउंडेशन ने लगभग 1.5 करोड़ रुपये व्यय किए हैं, जबकि जिला प्रशासन ने करीब 70 लाख रुपये प्रदान किए। कैप्टन शैलेश नगरोटा बगवां के अम्बाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते थे। वह करीब 25 वर्ष पूर्व बलिदानी हुए थे और उनकी स्मृति में फाउंडेशन ने घाट के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।
मंदिर न्यास नियमित पुजारियों की तैनाती करेगा
पहले दिन आरती के लिए श्री बज्रेश्वरी देवी व श्री चामुंडा देवी मंदिर से पुजारियों को बुलाया था। मंदिर न्यास आरती के लिए नियमित पुजारियों की तैनाती पर विचार कर रहा है।
धर्म पर राजनीति करने वालों को सोच बदलनी चाहिए
स दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म पर राजनीति करने वालों को सोच बदलनी चाहिए। लोगों का भला व आस्था का सम्मान करना चाहिए। हमें राधे-राधे, राम-राम और जय साईं राम कहने से कोई परहेज नहीं है।
और विकसित किया जाएगा घाट
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री बज्रेश्वरी मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु घाट पर जाकर स्नान भी करते हैं, इसलिए ही इसे विकसित किया है। घाट को और विकसित किया जाएगा। मंदिर न्यास ने बाण गंगा घाट को दीप जलाकर सजाया था। आरती के दौरान घाट पर सैकड़ों दीप जलाए थे।
30 फीट ऊंचा त्रिशूल हो रहा स्थापित
बाण गंगा घाट में 30 फीट ऊंचे त्रिशुल को लगाने का कार्य अगले सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। बलिदानी कैप्टन शैलेश रियालच फाउंडेशन के मुख्य संचालनकर्ता रजत रिलायच ने सीएम को काले ग्रेनाइट से बनाए त्रिशूल की जानकारी दी।
एसडीएम कांगड़ा इशांत जसवाल ने बताया कि कांगड़ा बाईपास पर घाट का निर्माण कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया है।
