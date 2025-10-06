Language
    शिमला शहर से भीड़ कम करने की तैयारी, प्रशासन ने तैयार किया प्लान; ये तीन मेन मार्केट की जाएंगी शिफ्ट

    By rohit nagpal Edited By: Rajesh Kumar Sharma
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:03 PM (IST)

    Shimla Market Shift शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन ने अनाज मंडी सब्जी मंडी और लक्कड़ बाजार को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में संभावित स्थानों पर विचार किया गया। अधिकारियों को एक सप्ताह में भूमि का चयन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

    शिमला शहर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाजार शिफ्ट किए जाएंगे।

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla Market Shift, शिमला शहर से भीड़ कम करने के लिए जिला प्रशासन ने प्लान तैयार कर लिया है। राजधानी से अनाज मंडी यानी गंज बाजार, सब्जी मंडी और लक्कड़ मार्केट को शहर से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसके तहत सोमवार को उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें इन तीनों सहित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों के पुनर्स्थापन से संबंधित एक बैठक हुई।

    बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों ने भाग लिया। इस दौरान शिमला शहर में बढ़ते यातायात दबाव, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार, व्यापारिक गतिविधियों की सुगमता और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मंडियों के स्थानांतरण के संभावित स्थलों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।

    उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक पहलुओं का विस्तृत सर्वेक्षण कर एक व्यवहारिक एवं चरणबद्ध प्रस्ताव तैयार किया जाए। इन मंडियों का पुनर्स्थापन सुनियोजित ढंग से किया जा सके। शहर में बढ़ती भीड़ भाड़ को कम करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक गतिविधियों को शहर से बाहर स्थानांतरित करना समय की आवश्यकता है। संबंधित विभागों को एक सप्ताह के भीतर उपयुक्त भूमि का चयन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि इस मामले को शीघ्र सरकार को भेजा जा सके।

    शोघी से लेकर बाईपास पर देखी है जमीन

    जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस मसले पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। शोघी में, बाइपास में ओर शहर के अन्य स्थानों में तीन से चार जगह भूमि देख रखे ही। अब अगले सात दिनों में से एक को फाइनल किया जाना है।

    बैठक में ये अधिकारी भी रहे मौजूद

    बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा, एएसपी रत्न नेगी, उपमंडलाधिकारी (ना॰) शिमला (ग्रामीण) मंजीत शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी संजीत शर्मा, नगर निगम शिमला, कृषि विपणन बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

