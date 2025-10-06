शिमला के वाइल्ड फ्लावर होटल का ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी संचालन, ब्रिटिशकाल स्थापित हॉल के एक कमरे का किराया लाखों में

Shimla Wild Flower Hotel हिमाचल सरकार ने शिमला के मशोबरा स्थित ऐतिहासिक वाइल्ड फ्लावर हाल होटल का संचालन फिर से ओबेराय समूह की ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया है। वैश्विक निविदा प्रक्रिया पूरी न होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। कंपनी सरकार को हर महीने 1.78 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। यह व्यवस्था छह महीने के लिए बढ़ाई गई है जिससे होटल का संचालन जारी रहेगा।

प्रकाश भारद्वाज, शिमला। Shimla Wild Flower Hotel, वैश्विक निविदा प्रक्रिया नहीं होने के कारण हिमाचल सरकार ने शिमला जिले के मशोबरा स्थित ऐतिहासिक वाइल्ड फ्लावर हाल होटल के संचालन का दायित्व फिर ओबेराय समूह के स्वामित्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी को छह माह के लिए सौंप दिया है। अनुबंध के तहत कंपनी सरकार को प्रति माह 1.78 करोड़ रुपये का भुगतान करती रहेगी।

फिलहाल इस व्यवस्था को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि वैश्विक निविदा प्रक्रिया पूरी होने तक होटल का संचालन जारी रहे। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होटल का संचालन फरवरी, 2026 तक रहेगा। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय पर कब्जे में लिया था होटल हिमाचल सरकार होटल के दीर्घकालिक संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को आकर्षित करना चाहती है। राज्य सरकार ने तीन अप्रैल, 2025 को हिमाचल हाई कोर्ट के निर्णय पर इसे कब्जे में लिया था। सात अप्रैल, 2025 को यह होटल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओएंडएम) आधार पर इसी कंपनी को सौंपा था।

मशोबरा की पहाड़ियों में स्थित है ब्रिटिशकालीन हाॅल होटल शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर, मशोबरा की पहाड़ियों में स्थित है। समुद्र तल से लगभग आठ हजार फीट की ऊंचाई पर बना होटल ब्रिटिशकालीन स्थापत्य और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। मूल रूप से यह भवन लार्ड किचनर का निवास था, जिसे बाद में होटल में परिवर्तित किया गया।

85 कमरे, अधिकतम किराया 2.60 लाख रुपये होटल वाइल्ड फ्लावर हाल में 85 कमरे हैं, जिनमें न्यूनतम किराया 30,400 रुपये है और अधिकतम 2.60 लाख रुपये है। जो धनराशि सरकार को दी जानी है, वह कमरों की औसत बुकिंग के आधार पर निकाली गई है।